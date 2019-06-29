مدیران پیگیر مصوبات وزارتخانه ها باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی شجاعی در جلسه هماهنگی سفر ریاست جمهوری اظهار کرد: با توجه به منابع مالی محدود دولت هرآنچه که در ذهن داریم شاید اجرایی نشود، بنابراین هیچ راهی جز حضور مسئولان کشوری و برگزاری جلسات متعدد در تهران نیست.

شجاعی اشاره ای به سفر رییس جمهور کرد و افزود: تلاش کردیم تا این سفر زودتر رخ دهد، بنابراین شما مدیران نباید از هیچ بخش یا حوزه ای در امور اجرایی غافل شوید در مصوبات باید تمامی حوزه ها دیده شود.

وی از مدیران دستگاه های اجرایی خواست تا برای این سفر پروژه های اولویت دار را معرفی کرده که عام المنفعه برای تمامی بخش ها با برش شهرستانی باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید قبل از سفر رییس جمهور پروژه ها به وزارتخانه های مربوطه اعلام شود، افزود: باید وزرا مربوطه اطلاعات کامل از استان داشته باشند و رونوشت این پروژه ها با برنامه ها نیز به استانداری ارائه شود و نتیجه مکاتبات خود با وزیر مربوطه به ما اعلام شود تا بدانیم کدام وزارت خانه ها با ما همراه هستند.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: اگر نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی است مدیران به این حوزه ورود پیدا کنند و مهم تر آنکه باید نکات مثبت برای بخش خصوصی عنوان شود تا آنان رغبت به سرمایه گذاری داشته باشند.

شجاعی در ادامه تاکید کرد: اینجا نشستن و کاری انجام ندادن فایده ای ندارد باید شما مدیران رفت و آمدهای خود را به تهران جهت پیگیری امور افرایش دهید.

وی بیان کرد: با همکاری مجلس شورای اسلامی خراسان شمالی با چند استان دیگر قرار شده تا در حوزه های مختلف پروژه های بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار را با توجیه فنی اقتصادی و با سرمایه گذاری خارجی معرفی کرده که البته وجود شریک دولتی هم الزامی است.

استاندار خراسان شمالی افزود: باید در اسرع وقت این پروژه ها به ما معرفی شوند که البته این موضوع کاملاً قطعی شده است.

شجاعی همچنین از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست تا خود را آماده برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری کنند چرا که بهترین فرصت برای استان است.