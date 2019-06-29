به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «احمد المسماری»، سخنگوی نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی اعلام کرد که این ارتش دستور بازداشت اتباع ترکیه را صادر کرده است.

وی افزود: ترکیه و قطر به نفع دولت وفاق ملی لیبی در طرابلس (دولت مورد تایید سازمان ملل) مداخله هوایی، زمینی و دریایی دارند.

المسماری تصریح کرد: طرح تشکیل گروه اخوان‌المسلمین در لیبی را نابود می‌کنیم.

ژنرال «خلیفه حفتر» که از سوی عربستان، مصر و امارات حمایت می شود، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی است که شرق این کشور را در کنترل خود دارد و غرب لیبی از جمله شهر طرابلس پایتخت این کشور در کنترل دولت وفاق لیبی است که توسط سازمان ملل به‌رسمیت شناخته شده است.

المسماری گفت: اهداف ترکیه در لیبی، اهدافی خصمانه محسوب می‌شوند. دستور حمله به کشتی‌های ترکیه در آب‌های منطقه‌ای لیبی را صادر کرده‌ایم و هر نقطه موجود در زمین را که به ترکیه مربوط باشد، هدف قرار می‌دهیم.