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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۷

رایزنی «هنیه» و «ملادینوف» درباره اوضاع غزه

رایزنی «هنیه» و «ملادینوف» درباره اوضاع غزه

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و هماهنگ کننده صلح سازمان در خاورمیانه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و «نیکولای ملادینوف» هماهنگ کننده صلح سازمان در خاورمیانه به صورت تلفنی در خصوص اوضاع غزه رایزنی کردند.

بر اساس این گزارش، هنیه در گفتگوی تلفنی با نیکولای ملادینوف بر ضرورت عدم تعلل رژیم صهیونیستی در اجرای تفاهمات صورت گرفته برای آرام‌سازی اوضاع در غزه تاکید و عنوان کرد که طفره رفتن این رژیم پیامدهای منفی در پی خواهد داشت.

طرفین در مورد آخرین تحولات اوضاع در غزه و تفاهمات صورت گرفته تحت نظارت مصر و سازمان ملل برای آرام‌سازی اوضاع در مرز غزه گفتگو کردند.

تظاهرات بزرگ بازگشت در مرزهای غزه یکی دیگر از محورهای این گفتگو بود و هنیه بر ضرورت توقف تیراندازی نظامیان ارتش صهیونیستی به سمت شرکت کنندگان در این تظاهرات مسالمت‌آمیز تاکید کرد.

کد مطلب 4653241

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