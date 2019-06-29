دانشگاه آزاد شاهرود میزبان مسابقات کشوری بدمینتون زنان شد

سید احمد ابوالقاسمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه مسابقه بدمینتون ویژه دانشجویان دختر به مدت شش روز از تاریخ پانزدهم الی بیستم تیرماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود برگزار می‌شود، ابراز داشت: در این دوره از مسابقات ۱۵۰ نفر شرکت‌کننده شامل نفرات گروه‌های برگزیده کشوری حضور خواهند داشت.

وی در خصوص امکانات این واحد دانشگاهی که موجب شد تا موافقت سازمان مرکزی را برای برگزاری این مسابقات اخذ کند، افزود: امکانات حوزه ورزش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در شهرستان و حتی در استان سمنان کم‌نظیر است لذا وجود دو زمین چمن، سالن فوتسال، سالن کشتی، سالن بدن‌سازی، سالن والیبال، سالن بسکتبال و سالن بدمینتون با تجهیزات کامل ازجمله این امکانات را شامل می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود بابیان اینکه واحد شاهرود طی سالیان گذشته بارها مجری مسابقات در سطح ملی بوده است، ابراز داشت: برخورداری از خوابگاه مجهز و به‌روز با ظرفیت ۳۵۰ نفر برای خواهران و سالن غذاخوری و تالار پذیرایی با ظرفیت یک هزار و ۸۰۰ نفر در کسب موافقت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برای سپردن میزبانی برگزاری این مسابقات به واحد شاهرود بی‌تأثیر نبوده است.

ابوالقاسمی فر در ادامه تصریح کرد: اگرچه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دارای مجموعه ورزشی مجهز است ولی با مشورت مدیران مجموعه تصمیم بر آن شد که این دوره از مسابقات در محل خانه بدمینتون شهر شاهرود برگزار شود تا شاهد حضور تماشاگران بیشتری از بانوان شاهرودی از این دوره از مسابقات باشیم

وی بابیان اینکه این میزبانی مزیت‌های مطلوبی برای شهر خواهد داشت، افزود: بازدید از اماکن تاریخی و طبیعی شاهرود برای معرفی شهرستان و همچنین تجدید میثاق با شهدا در محل شهدای گمنام و امکان خرید صنایع‌دستی ازجمله برنامه‌های جانبی برای شرکت‌کنندگان این مسابقات است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در پاسخ به این سوال که چقدر امید به مقام آوردن دانشجویان شاهرود در این دوره از مسابقات دارید، اضافه کرد: شش نفر از دانشجویان این دانشگاه سال گذشته در رقابت‌های بدمینتون کشوری صاحب‌مقام و سکو شدند و این امید وجود دارد که امسال با بهره‌مندی از امتیاز میزبانی به یکی از سکوها دست‌یابیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با برگزاری مسابقه کشوری بدمینتون خواهران در شاهرود، مسابقه کشوری بدمینتون برادران نیز در فیروزکوه برگزار می‌شود.