تیم ما دو هفته دیگر به آمادگی کامل می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال جوانان در تشریح آخرین وضعیت این تیم بعد از اردو گفت: ۳ بازی در بلغارستان و ۲ بازی در اسلوونی برگزار کردیم و در بازی اول در بلغارستان برابر تلفیقی از تیم الف و ب بلغارستان قرار گرفتیم که بازیکنان بزرگی مانند نیکولوف، یوسیفف، پنچف و دیگران حضور داشتند که فشار زیادی به تیم ما آمد. دو بازی با تیم بحرین داشتیم. بحرین در اندازه تیم ما نبود و توانستیم آن مسابقه در ست‌های بیشتری بازی کنیم. در اسلوونی نیز ابتدا با منتخب ماریبور بازی کردیم که این تیم را شکست دادیم و در بازی دوم برابر تیم ملی اسلوونی به میدان رفتیم و شکست خوردیم. بازی‌های قابل قبولی داشتیم و در بازی با بلغارستان و اسلوونی درس‌های زیادی گرفتیم و حالا در تمرینات برای حل مشکلات بیشتر کار می‌کنیم.

او در ادامه درباره میزان رضایت خود از وضعیت اردوی تیم ملی تصریح کرد: امکانات اردویی کاملاً خوب بود و به خواسته‌هایی که داشتیم رسیدیم. وضعیت سالن مسابقه، تمرین و بدنسازی خوب بود.

سرمربی تیم جوانان ایران در پاسخ به این سوال که چه زمانی تیم ایران به اوج آمادگی خواهد رسید؟ بیان کرد: هنوز با آمادگی کامل فاصله داریم. در برنامه ما این نبود که اکنون در اوج باشیم. ما ۲ هفته دیگر به آمادگی کامل می رسیم. هنوز وزنه‌ها را سبک نکرده ایم. تمرینات به خوبی پیش می‌روند و آمادگی خوبی داریم اما هنوز برای مسابقات رسمی آماده نیستیم.

او در پایان درباره صعود و عملکرد خوب تیم ملی ایران در لیگ ملت‌ها گفت: عملکرد تیم ملی فوق العاده بوده است. در ۴ هفته ابتدایی ۱۰ برد کسب کردیم که سابقه نداشته است. عملکرد تیم ملی جای دفاع دارد و بازیکنانی مانند معروف و غفور نسبت به گذشته متحول شده و کامل‌تر شده اند. هر دو بازیکن در گذشته بسیار خوب بودند اما حالا در سطح بالاتری هستند. عبادی پور، فیاضی، موسوی، حضرت پور و شفیعی و همه بازیکنان بسیار خوب بودند و این نشان می‌دهد تیم رشد داشته است. در بلغارستان نیز با برد شروع کردیم و صعود تیم نهایی شده است و ما باید برای بازی‌های شیکاگو آماده شویم تا روند خوب خود را در شیکاگو حفظ کنیم.