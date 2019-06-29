  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۱

در ۶۱ روز معاملاتی رقم خورد

رشد ۶۹ هزار واحدی شاخص تالار شیشه ای

رشد ۶۹ هزار واحدی شاخص تالار شیشه ای

شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۶۱ روز معاملاتی، ۶۹ هزار و ۹۱۹ واحد رشد را به ثبت رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۶۱ روز معاملاتی تعداد ۲۷۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۷۸۵ هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال در ۱۹ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۶۸۳ دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۱۹۱ میلیارد و ۶۰۳ میلیون سهم به ارزش ۴۳۶ هزار و ۸۵۹ میلیارد ریال در ۹میلیون و ۹۰۷ هزار و ۵۰۶ نوبت در بازار اول؛ ۷۸ میلیارد و ۲۲۶ میلیون سهم به ارزش ۲۹۳ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال در ۹میلیون و ۴۲۱ هزار و ۵۱۲ نوبت در بازار دوم؛ ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزارا برگه به ارزش ۱۶ هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال در ۶ هزار و ۱۷۹ نوبت در بازار بدهی، ۱۰۹ میلیون و ۱۶۰ هزار قرارداد به ارزش ۳۸۱ میلیارد ریال در ۲۲ هزار و ۹۱۹ نوبت در بازار مشتقه و ۳ میلیارد و ۴۷۸ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۳۸ هزار و ۹۹ میلیارد ریال در ۱۳۶ هزار و ۵۶۷ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده تاکنون ۶۹ هزار و ۹۱۹و احد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۲۴۸ هزار و ۵۷۸و احد رسیده و رشد ۳۹.۱ درصدی را به ثبت رسانده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۵۱ هزار و ۸۷۱ واحد و شاخص بازار دوم با رشد ۱۳۷ هزار و ۶۲۲ واحدی هر یک به ترتیب ۳۸.۷ و ۳۹.۹ درصد افزایش را داشته‌اند.

کد مطلب 4653247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها