ایران نامه شکایت تجاوز پهپاد آمریکایی را به شورای امنیت برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، غلامحسین دهقانی معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفت: وزارت امور خارجه ایران طی نامه‌ای شکایت تجاوز پهپاد آمریکایی به خاک کشورمان را به شورای امنیت برد.

پس از این تجاوز و سرنگونی یک پهپاد تجسسی آمریکا به قلمرو هوایی ایران، وزارت امور خارجه در نامه‌ای شکایت خود را به شورای امنیت سازمان ملل و دبیرکل این سازمان برد و بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد به این تجاوز شکایت کرد.

در این نامه ایران متذکر شده است که در صورت تکرار اقداماتی از این دست ایران دفاع از مرزهای آبی خود و مقابله با هرگونه تجاوز را حق خود می‌داند.

طرف آمریکایی ادعا می‌کند که این پهپاد وارد حریم هوایی کشورمان نشده است که البته هرگز نمی‌تواند چنین ادعایی را ثابت کند چون این پهپاد پس از انهدام در خاک ایران سقوط کرد.

دهقانی با اشاره به شکایت ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا در دیوان دادگستری لاهه نیز گفت: این دیوان در قرار موقتی تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان بویژه در زمینه غذا و دارو را محکوم کرده است.

طبق این قرار موقت دیوان دادگستری لاهه آمریکا باید در زمینه نقل و انتقالات مالی ایران بویژه در زمینه تهیه دارو تسهیل کند در حالی که هم اکنون در عمل آمریکا با فشار حداکثری در این خصوص عمل می‌کند.

ایران دفاع از حق مشروع خود را در این زمینه از طریق گزارشگر دیوان دادگستری لاهه پیگیری می‌کند.