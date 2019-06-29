بلاتکلیفی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ایلام بعد از گذشت ۱۳ سال

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهر ایلام حدود ۱۳ سال پیش یعنی در سال ۱۳۸۵ عملیات اجرایی آن آغاز شد، ولی این پروژه هنوز به بهره برداری نرسیده است.

پروژه‌ای که به قول کارشناسان در حال فرسودن شدن است و شاید نتوان سال‌های زیادی از آن در صورت بهره برداری استفاده کرد.

ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهر ایلام در سال ۱۳۹۲ یک بار صورت ناقص افتتاح شد و حالا در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برد و بازدیدهای مکرر مسئولان کشوری و استانی تاکنون قفل این پروژه را باز نکرده است.

۳۰ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در قالب ۳۲۰ هیئت ورزشی در استان فعالیت می‌کنند ولی متاسفانه نبود امکانات ورزشی باعث مهاجرت ورزشکاران استان به دیگر مناطق کشور شده است.

کمبود امکانات ورزشی در استان باعث شده بسیاری از جوانان علاقمند به ورزش در دام آسیب‌های اجتماعی گرفتار شوند و به نظر می‌رسد توجه به پروژه‌های مهم ورزشی استان ضروری باشد.

اواخر سال ۹۷ مسعود سلطانی فر وزیر ورزش در حاشیه بازدید از ورزشگاه عدالت شهر ایلام از تخصیص اعتبار در جهت تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری عدالت این شهر خبر داد و اعلام کرد: تاکنون ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این ورزشگاه به مساحت ۳۶ هزار متر مربع از محل اعتبارات ملی هزینه شده و برای تکمیل نهایی آن نیازمند ۷۰ تا ۹۰ میلیارد ریال اعتبار است.

حالا با گذشت ماه‌ها از بازدید وزیر بازهم اتفاقات خاصی در این پروژه رخ نداده است.

اختصاص ۶ میلیارد تومان برای تکمیل استادیوم ۱۵ هزار نفری ایلام

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سطح استان و در حوزه ورزش، ۹۵ پروژه نیمه تمام وجود دارد و در تلاش هستیم که این پروژه‌ها را تکمیل و به سرانجام برسانیم.

بهروز حیدرزاده افزود: ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهر ایلام از پروژه‌های مهم و نیمه تمام ورزشی استان ایلام است که جزو اولویت‌های پروژه‌های عمرانی برای تکمیل شدن است.

وی تصریح کرد: این پروژه هم اکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۲۲۱ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت آن هم هزینه شده است.

وی از اختصاص مبلغ شش میلیارد تومان از سوی مدیرعامل شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی وزارت ورزش وجوانان برای بازسازی استادیوم ۱۵ هزار نفری خبر ایلام داد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام یادآور شد: تنها محوطه سازی، حصارکشی و فضای سبز بیرون از مجموعه باقی مانده و با تزریق اعتبار این پروژه تا تیرماه سال ۹۸ به بهره برداری کامل می‌رسد.

وی افزود: این ورزشگاه شامل سالن‌های چند منظوره، اختصاصی، پیست استاندارد دو و میدانی، رختکن، سرویس‌های بهداشتی، سکوی تماشاچی و… است.

۴۷۰ سالن ورزشی دولتی در سطح استان فعالیت دارند

حیدرزاده بیان کرد: با بهره‌برداری از این ورزشگاه امکان میزبانی رقابت‌های مختلف ورزشی در استان ایلام فراهم می‌شود و این مهم تأثیر به‌سزایی در توسعه ورزش استان ایلام دارد.

وی گفت: در سفر اخیر وزیر و ورزش جوانان به استان، برای تخصیص اعتبارات و امکانات مورد نیاز قول‌های ارزشمندی داده شد که امیدواریم این وعده‌ها به زودی محقق شوند و شاهد توسعه همه جانبه ورزش در سطح استان باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: جهش مطلوبی در حوزه سرانه فضاهای ورزشی در مناطق مختلف استان به ویژه روستاها روی خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه ۴۷۰ سالن ورزشی دولتی در سطح استان فعالیت دارند، گفت: چهار مجموعه بزرگ ورزشی قلاویزان، الغدیر، تختی و انقلاب در شهر ایلام به منظور استفاده شهروندان فعالیت می‌کنند.

حیدرزاده بیان داشت: طبق آخرین بررسی های انجام شده ۳۰ پروژه زمین چمن مصنوعی و شش سالن چند منظوره در سطح استان نیمه اول سال ۹۸ به بهره برداری می رسند.

وی افزود: هم اکنون سرانه ورزشی در استان به ازای هر نفر ۸۴ سانتی متر می باشد که از معیار کشوری بالاتر است.