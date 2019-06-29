عرضه کننده داروهای تقلبی در تلگرام شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تورج کاظمی، گفت: چندی پیش یک دکتر داروساز با طرح شکایتی در پلیس فتا تهران بیان داشت که از مخترعان داروهای ضد جوش و چین و چروک صورت هستم و حتی داروی خود را نیز به ثبت ملی رسانده ام.

وی ادامه داد: شاکی مدعی بود فردی ناشناس در محیط شبکه اجتماعی تلگرام با سو استفاده از عنوان و اعتبار او، اقدام به فروش داروهای ضد جوش، چین و چروک جعلی و تقلبی می کند در حالیکه این کار متهم نه تنها برای افراد متقاضی مضر است بلکه باعث بروز اتفاقات ناگواری در سلامت و بهداشت افراد و جامعه خواهد شد.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: با توجه به حساسیت موضوع و ممانعت از فروش بیشتر داروهای جعلی برای کاهش آسیب های حاصل از عوارض ناشی مصرف آنها، موضوع در دستور کار پلیس فتا تهران قرار گرفت و با بررسی صفحه اجتماعی متهم، تحقیقات پلیس برای شناسایی او آغاز شد.

وی ادامه داد: ابتدای امر تحقیقات مشخص کرد که شماره همراه و حساب بانکی که متهم با آن در این زمینه فعالیت می کند متعلق به خانمی ساکن تهران هست که ماموران مخفیگاه این خانم را شناسایی کردند و سریعاً برای انجام اقدامات لازم به محل اعزام شدند. اما در محل معلوم شد، مظنون چندی پیش به مکان نامعلومی رفته است.

وی افزود: در مرحله بعدی سرنخ جدیدی به دست آمد و افسران زبده پلیس فتا تهران دریافتند که متهم در محدوده میدان انقلاب، خیابان کارگر به فعالیت های مجرمانه خود ادامه می دهد که طی تحقیقات نامحسوس پلیسی، ماموران دریافتند، متهم برای مخفی کردن خود اقدام به این نقل مکان کرده است.

سرهنگ کاظمی گفت: عجیب تر آنکه منزل متعلق به آقایی با هویت معلوم بود و ادامه تحقیقات مشخص کرد این آقا برای گم کردن هر گونه ردی از خود، با مشخصات همسرش اقدام به فروش داروهای جعلی و با کیفیت پایین با نام و برند داروی اختراعی شاکی در شبکه های اجتماعی کرده است.

این مقام انتظامی در ادامه گفت: همچنین مشخص شد همسر این آقا قبلاً از کارکنان داروخانه شاکی بوده است و در امر توزیع و فروش محصولات شاکی فعالیت داشته است اما مدتی بعد همکاری اش با شاکی را قطع می کند.

رئیس فتا در ادامه گفت: ماموران طی هماهنگی های قضائی و در یک عملیات غافلگیرانه، متهم را در منزل اش شناسایی و به مقر پلیس فتا تهران انتقال دادند که دراین خصوص متهم بیان نمود برای کسب درآمد عالی، با نام و اعتبار این پزشک اقدام به فروش داروهای بی کیفیت کردم و ابداً باور نداشتم که به این سادگی ها دست پلیس به من خواهد رسید.

بنابراین گزارش، متهم با تشکیل پرونده ای به مقام محترم قضائی معرفی شد.