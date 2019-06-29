ترافیک نیمه سنگین محورهای خروجی مازندران به سمت پایتخت

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت ترافیک در محور کندوان، محدوده مرزن آباد، پل دزد بن و هریجان مسیر شمال به جنوب نیمه سنگین و سایر مناطق پرحجم و در حال افزایش تردد است و در محور هراز نیز محدوده پیچ پرن، گزنک، آب اسک، پلور و بایجان ترافیک نیمه سنگین و بقیه نقاط پرحجم است.

وی افزود: در محدوه سوادکوه محدوده شهری، پل سفید و زیرآب ترافیک نیمه سنگین و بقیه نقاط پرحجم و روان و در کیاسر سه راهی تاکام، سنگ بن و پایین هولار نیمه سنگین و بقیه نقاط نیز ترافیک عادی و روان است.

هاشمی اظهار داشت: محور کندوان و هراز عصر امروز با اعلام پلیس راه یکطرفه می شود.