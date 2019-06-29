دُور جدید مذاکرات طالبان و آمریکا در قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دُور جدید نشست میان نمایندگان آمریکا و طالبان قرار است امروز شنبه در شهر دوحه قطر برگزار شود.

«سهیل شاهین» سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در سخنانی در این باره گفت: گفتگوها با «زلمای خلیل زاد» نماینده آمریکا در امور افغانستان امروز آغاز می‌شود.

این درحالیست که ۲۹ خرداد ماه سال جاری زلمای خلیل‌زاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در پیامی توییتری اعلام کرده بود: ما برای دور جدید گفتگوها با طالبان آماده می‌شویم، مهم است که به یاد آوریم ما به دنبال توافق صلح جامع هستیم نه به دنبال توافق خروج. توافق جامع صلح حاوی ۴ بخش است؛ تضمین‌های ضد تروریسم، خروج نیروهای نظامی، مذاکرات در داخل افغانستان که منجر به حل و فصل مسائل سیاسی می‌شود؛ و یک آتش بس جامع و دائمی. این چارچوبی است که طالبان آن را می‌پذیرند.