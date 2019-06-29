مرکز کنترل ماموریت آپولو بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، ناسا مرکز کنترل ماموریت آپولو را برای بازدید عموم مردم بازگشایی کرد. این مرکز دقیقاً با ظاهر ۵۰ سال قبل خود بازسازی شده است.

این مرکز در مقر فضایی جانسون واقع در هیوستن (ایالت تگزاس) آمریکا قرار داشت و تا دهه ۱۹۹۰ میلادی از آن برای ارسال شاتل های فضایی استفاده می شد. ناسا برای بازگشایی این مرکز همه چیز را به همان شکل قبل حفظ کرده است.

این مرکز که به مناسبت پنجاهمین سالگرد ماموریت آپولو ۱۱ بازگشایی می شود با میلیون ها دلار کمک مالی دوباره احیا شده است. تلاش برای احیای این مرکز از سال ۲۰۱۷ میلادی آغاز شد. بیش از ۵ میلیون دلار برای بازسازی این مرکز کنترل کمک شد.

برای آنکه شکل مرکز به همان حالت قدیمی بازسازی شود، با افسران کنترل پرواز و مدیران مرکز در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی مصاحبه کردند و انبوهی از تصاویر و متخصصان قدیمی را به کار گرفتند تا همه چیز از دیوارها گرفته تا فرش و کاغذ دیواری را به همان شکل بازسازی کنند.

برای بازسازی این مرکز حتی از پرینتر سه بعدی استفاده شد تا زیر سیگاری‌های پشت صندلی تماشاچیان نیز احیا شود.

همه اتاق‌های مرکز، مشابه جولای سال ۱۹۶۹ و زمان قدم گذاشتن نیل آرمسترانگ و باز آلدرین به ماه بازسازی شده است. هرچند تمام بخش ها و جزئیات مرکز کنترل ماموریت بازسازی شده اما عنصر متفاوتی نیز وجود دارد. تنها نکته متمایز بازسازی این مرکز کنسول‌های فرمان هستند.

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