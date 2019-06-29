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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۹

غیبت سه بازیکن در تمرین امروز استقلال

غیبت سه بازیکن در تمرین امروز استقلال

سه بازیکن استقلال در تمرین صبح امروز آبی پوشان حضور نداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین نوبت صبح روز شنبه استقلال بعد از یک روز تعطیلی بازیکنان در مجموعه تهرانسر برگزار شد.

این تمرین با محوریت کارهای بدنسازی بود و بازیکنان بعد از پشت سر گذاشتن تمرینات مختلف بدنی و قدرتی، در نهایت به کارهای سرعتی با توپ مشغول شدند.

به این ترتیب این تمرین بدون انجام کارهای تاکتیکی و تنها با تمرکز روی بدنسازی بازیکنان برگزار شد.

بهزاد غلامپور هم در این تمرین با دروازه‌بانان استقلال به صورت جداگانه تمرین کرد.

در این تمرین روح الله باقری، فرشید باقری و مهدی قائدی غایب بودند.

کد مطلب 4653271

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