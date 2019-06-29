امضای۷۳۰ تفاهم نامه در راستای اجرای طرح توسعه اقتصادی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگارمهر، علی رسولیان شنبه صبح در گردهمایی مدیران کل صداوسیما مراکز استان‌ها که در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: برای همه مناطق تعریف شده در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی تفاهم نامه به امضا رسیده است و همه ارکان حاکمیت پای آنها را امضا کرده اند تا حمایت خود را از این طرح اعلام کرده باشند.

وی افزود: در قالب مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، خراسان رضوی به ۱۲ منطقه مطابق حوزه های انتخابیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقسیم بندی شده است و تاکنون ۷۵ شرکت، سازمان و مجموعه اقتصادی دولتی و خصوصی مسئولیت توسعه این مناطق را برعهده گرفته‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در راستای اجرایی شدن این طرح ۷۳۰ تفاهم نامه اقتصادی با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان امضا شده است و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان هم با مشارکت تمامی ارکان حاکمیت تشکیل شده است تا مشکلات پیش روی اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در این ستاد برطرف شود.

وی گفت: از مجموع ۷۵ معین اقتصاد مقاومتی استان، تاکنون ۶۶ درصد مطالعات خود را به اتمام رسانده و عملیات اجرایی را شروع کرده‌اند و ۲۵ درصد معین ها هم وارد فرآیند ایجاد اشتغال در حوزه دام پروری، پرورش طیور و قالی بافی شده اند.

رسولیان تصریح کرد: الگوی مثلث توسعه باید به یک گفتمان ملی تبدیل شود و باید نگاه به سرمایه گذاری مشروع تغییر کند و همه بخش های حاکمیت اعم از دستگاه های اجرایی و قضایی در مسیر حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان حرکت کنند.

وی بیان کرد: الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی به منظور تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد در خراسان رضوی آغاز شده است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارگزاران حاکمیت اعم از دستگاه های اجرایی و قضایی و سرمایه گذاران سه ضلع مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی را تشکیل می دهند و ائمه جمعه هم مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این الگو را برعهده دارند.