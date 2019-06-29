دو کبوتر خونین بال بعد از ۳۶ سال دوری به زادگاه خود بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) شهر رشت دوباره عطر بهشت و معنویت به خود گرفت و مردم مؤمن و خداجوی و شهیدپرور این شهر میزبان دو کبوتر خونین بال دوران دفاع مقدس بودند که در تفحص‌های جدید شناسایی شده و بعد از ۳۶ سال به زادگاه خود بازگشتند.

در این مراسم که از ساعت ۹ صبح امروز در فرماندهی سپاه مرکزی شهر رشت واقع در پل عراق با حضور نماینده ولی فقیه در گیلان، سرپرست استانداری، فرمانده سپاه قدس و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی، خانواده‌های شهدا و مردم رشت آغاز شد و پیکرهای مطهر این دو شهید تازه تفحص شده گیلانی در طول مسیر تا میدان فرهنگ بر دستان عاشقان ایثار و شهادت تشییع شد.

سخنگوی سپاه قدس گیلان در حاشیه مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهید گروهبان سوم وظیفه «محمد حسین نژاد دریاکناری» (لنگرود) و شهید بسیجی «حسین رستمی روشن» (رودسر) به ترتیب با سن ۲۱ ساله و ۲۳ ساله در تاریخ ۶۱/۴/۲۲ و ۶۲/۱۲/۷ در مناطق شلمچه و جزیره مجنون به شهادت رسیدند و پیکر مطهرشان در تفحص های تازه انجام شده شناسایی و پس از ۳۶ سال به زادگاهشان بازگشته است.

روح الله پور اسماعیلی افزود: مراسم وداع با این دو شهید بزرگوار روز شنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در دو شهرستان لنگرود و رودسر برگزار می‌شود.

سخنگوی سپاه قدس گیلان با اشاره به زمان تشییع این دو شهید در دو شهرستان لنگرود و رودسر بیان کرد: پیکر مطهر این دو شهید بزرگوار روز یکشنبه از ساعت ۹ صبح در دو شهرستان لنگرود و رودسر تشییع می‌شود.