مراسم دسته روی سالروز شهادت امام جعفرصادق (ع) در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار گلستان در سالروز شهادت ششمین امام شیعیان با برپایی مراسم دسته‌روی و سینه‌زنی ارادت خالصانه خود را به حضرت صادق آل محمد (ص) نشان دادند.

این مراسم در سالروز شهادت آن امام همام در بخش‌ها و روستاها با حضور روحانیون مستقر، هیئات مذهبی، مداحان و مردم و مسؤولان محلی روستاها برگزار شد.

مردم مومن گلستان با حضور در مساجد و حسینیه‌ها در مناطق مختلف استان گلستان به برگزاری مراسم سوگواری و خواندن ادعیه ویژه شهادت حضرت امام جعفرصادق (ع) پرداختند.

مردم گرگان هم با دسته روی از مسجد جامع گلشن گرگان تا آستان مقدس مبارک امام زاده عبدالله (ع) این شهرستان به عزاداری پرداختند.

این مراسم با حضور آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در گلستان و جمعی از مسئولان همراه و حجت الاسلام خلیلی سخنران ویژه مراسم بود.

اعزام مبلغ به مناطق روستایی و شهری در این ایام، برپایی ایستگاه‌های صلواتی از دیگر اقدامات برگزاری سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) در گلستان بود.