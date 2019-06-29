جایگاه و مقام امام صادق (ع) در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسینی بوشهری پیش از ظهر شنبه در مراسم شهادت حضرت امام جعفرصادق (ع) درمسجدامام حسین (ع) روستای حصار شهرستان دیلم با تسلیت این ایام با اشاره به احادیثی از امام صادق (ع) پیرامون پایه و اصول زندگی اظهار داشت: حضرت امام صادق (علیه السلام) به‌عنوان بنیان‌گذار مذهب شیعه خدمات بزرگ و فراموش ناشدنی را در زمینه علمی و فقهی به مسلمانان کرده است.

وی بابیان اینکه این امام همام زنده کننده مکتب تشیع است افزود: تربیت انسان‌های عالم و شایسته و پرورش و آموزش شاگردانی با ویژگی‌ها و تخصص‌های خاص از مهم‌ترین ویژگی‌های امام صادق (علیه السلام) بوده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی دیلم یادآور شد: امام صادق (علیه السلام) چهار هزار شاگرد با درجات علمی بالا و باایمان تربیت کردند که هرکدام از این شاگردان در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی مانند فقه، کلام و فلسفه مهارت خاصی داشتند و زبانزد جهان آن زمان بودند.

وی بابیان اینکه سیره عملی زندگی امام جعفر صادق (علیه السلام) می‌تواند الگویی مناسب برای همه بخصوص روحانیون و مبلغان ما باشد، گفت: تشکیل حوزه‌های علمیه، تربیت و تعلیم دانشمندان در رشته‌های مختلف نمونه‌ای از فعالیت‌های امام صادق (علیه السلام) در طول حیات پربرکت ایشان بود.

امام جمعه دیلم افزود: جایگاه و مقام امام صادق (علیه السلام) در جامعه باید بیش از گذشته تبیین شود و اهداف آن حضرت در جامعه برای جوانان و نوجوانان تبلیغ شود.

وی به جایگاه کسب و کار و روزی حلال در مکتب امام صادق علیه السلام اشاره کرد و یادآور شد: مکتب امام صادق علیه السلام مکتب امامت، خلافت الهی و هدایت انسان‌ها است و حتی مکتب درس آموزی برای کسب روزی حلال ایشان که خود پیوسته کار و تلاش می‌کردند و دیگران را هم به این امر، سفارش می‌نمودند و نمی‌خواستند که فردی در جامعه از کوشش برای کسب روزی حلال، باز ماند نیز باعث هدایت است.

امام جمعه دیلم با اشاره به این حدیث از امام صادق (ع) که می‌فرمایند: «آدمی باید در پیِ کسب و کار برای حفظ آبروی خود باشد» تصریح کرد: امام صادق (علیه السلام) کار و تلاش برای کسب روزی را وسیله حفظ آبرو تلقی کرده‌اند.

وی به چگونگی دوران امامت و شهادت امام جعفر صادق (ع) اشاره کرد و گفت: دوران امامت امام جعفرصادق (علیه السلام) ششمین پیشوای شیعیان از سال ۱۱۴ هجری قمری و همزمان با شهادت پدر بزرگوارش حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) آغاز شد.

حسینی بوشهری اضافه کرد: آن حضرت در سال ۱۴۸ قمری و در سن ۶۵ سالگی توسط منصور دوانیقی مسموم، در مدینه منوره به شهادت رسید و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

وی تصریح کرد: امام صادق (علیه السلام) در مدت ۳۴ سال امامت پربرکت خویش نقش مؤثر و برجسته ای در گسترش فرهنگ حیات بخش اسلام داشت.

امام جمعه دیلم در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره رزمنده هشت سال دفاع مقدس مرحوم کربلایی جواد خلیفه لیراوی افزود: امروزه چنین انسان‌هایی که باعزت و سربلندی در جامعه خدمت می‌کنند و صادقانه در کنار مردم هستند قطعاً هیچ فرقی با شهدا نخواهند داشت و جایگاه انها در آخرت نزد خداوند با ارزش است.

وی خاطر نشان کرد: جواد خلیفه لیراوی برای منطقه لیراوی و بخش امام حسن در تمام زمینه‌ها الگو بود و صله رحم و پیگیری امورات مردم را در اولویت‌های اساسی کار خود قرار می‌داد.

-گفتنی است مرحوم جوادخلیفه لیراوی فرهنگی فرهیخته چندی پیش دریک حادثه توسط عده‌ای مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به دارفانی شتافت.