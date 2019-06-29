برنامه مراکز استانی صداوسیما برای انتخابات ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما، علی دارابی در همایش مدیران کل مراکز استان‌های رسانه ملی که با شعار «گام دوم، رسانه استانی، آینده‌نگری، مخاطب‌محوری» در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار کرد: مدیران و کارکنان صدا و سیما بیش از همه محتاج به مراقبت، پایش، رصد، محاسبه اعمال رفتار و کردار خود هستند که در دین اسلام به عنوان محاسبه نفس مطرح شده است.

وی افزود: امام خمینی (ره) در یکی از بیانات خود فرمودند «ما همه هیچ هستیم» هر چه هست خداست. غرور، تکبر، حسد، نفاق، دروغگویی، شهوت پرستی، دنیا پرستی، مقام پرستی، … همه ما بدانیم در معرض این مهلکه ها هستیم.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های این نهاد بزرگ مردمی بیان کرد: مدیری که با هنر تئاتر، نمایش، سینما، فیلم و رادیو بیگانه است اشتباهی آمده است. ما به دلیل مسئولیت‌هایی که داریم باید مرتب دانش، آگاهی و اطلاعات حرفه‌ای و کاری خود را بالا ببریم. این یک توصیه صرف نیست یک دستور سازمانی، یک وظیفه و ماموریت کاری و یک اقدام حرفه ای برای همه ماست.

دارابی به اولویت‌های رسانه ملی در سال جاری پرداخت و گفت: تلاش بایسته و گام برداشتن برای آنکه «رونق تولید»، اهتمام به شناخت و ارائه راهکار برای رفع آسیب های اجتماعی و نیز ترویج حجاب و عفاف، تابستان و گذراندن اوقات فراغت مراسم ها و مناسبت های مهم سال، امیدآفرینی و پرهیز از سیاه نمایی، برجسته سازی خدمات نظام و مسئولان و تلاش برای عملیاتی شدن توسعه پایدار در استان ها برخی از این اولویت‌ها هستند.

معاون امور استان‌های صدا و سیما بیان کرد: انتخابات اسفند ۹۸ مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای خبرگان در برخی از استان‌ها کاری مهم پیش روی مراکز است؛ راهبرد رسانه ملی انتخاباتی پرشور، با مشارکت بالا است. حفظ استقلال رسانه یک اصل است از سوی دیگر ما باید به نهادهای نظارتی و اجرایی (شورای نگهبان، وزارت کشور، استانداری ها و …) کمک کنیم تا انتخاباتی قانونی، رقابتی، مشارکت جو و امن را برگزار کنند.

دارابی با بیان اینکه سال ۹۸ سال مستند در مراکز است، گفت: فهرستی بالغ بر ۲۰۰۰ عنوان در سیمای استان ها مطالعه و در اختیار مراکز قرار داده شده است، هر استان امسال باید برابر ظرفیتی که در سیمای استانها و مرکز توافق می کنید با تزریق منابع مالی از ستاد معاونت و استان مستندها را تولید کند. این کار بسیار مهمی است که باید امسال تحقق یابد.

وی به دو جشنواره مهم پیش روی معاونت امور استان‌ها در سال جاری اشاره و بیان کرد: تیرماه «دومین جشنواره پویانمایی» و «نخستین دوره کارگاه عروسکی» در کرمانشاه و مرداد «بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز» در خراسان شمالی برگزار خواهد شد.

معاون امور استان‌های صدا و سیما ارتقاء غنای بصری شبکه‌ها را از دیگر اولویت‌های کاری مراکز در سال جاری برشمرد و گفت: رنگ، فونت نوشتن، لوگو و شکل و سیمای ظاهری تلویزیون که به آن هویت یا غنای بصری می گوییم در جذب مخاطب و افزایش آن تاثیر دارد. این مهم را همه شبکه های تلویزیونی در سال ۹۸ مورد اهتمام قرار دهید همچنین توجه به اهمیت و جایگاه زیرنویس در شبکه‌های تلویزیونی هم باید در دستور کار مدیران قرار بگیرد.

وی به جایگاه صدای مراکز و اهمیت رادیونما اشاره کرد و افزود: لازم است نرخ برنامه های پرمخاطب و فاخر رادیو را با تشخیص مدیران مراکز افزایش دهیم همچنین توجه به اهمیت موسیقی، ترانه، سرود و شعر در رادیو و استفاده هنرمندانه از این ابزارها هم ضروری است.

معاون امور استان‌های صدا و سیما بر ضرورت صیانت از زبان و ادبیات فارسی تاکید و تصریح کرد: لازم است موسیقی ها به سمت افزایش کیفیت و محتوا حرک کنند چرا که از سال ۹۵ تا کنون تولیدات از ۳۴۰ قطعه به ۶۴۰ قطعه (د و برابر) افزایش یافته است حالا زمان توجه به کیفیت است همچنین تولید نماهنگ و ویدئوکلیپ‌های فاخر و جذاب هم به عنوان یک اولویت مطرح باشد.