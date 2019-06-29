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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۲:۱۵

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد:

نفوذ سامانه ناپایدار به گلستان/ کاهش ۱۰ درجه ای دما

نفوذ سامانه ناپایدار به گلستان/ کاهش ۱۰ درجه ای دما

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از نفوذ سامانه ناپایدار به گلستان خبرداد و گفت: فعالیت این سامانه سبب کاهش هفت تا ۱۰ درجه ای دما خواهد شد.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه ناپایدار از بامداد یکشنبه به استان نفوذ می‌کند که پیامد آن رگبار و رعد و برق پراکنده است.

وی با بیان اینکه از روز دوشنبه این سامانه کل استان را فرا می‌گیرد، افزود: از یکشنبه تا سه شنبه کاهش هفت تا ۱۰ درجه‌ای دما در استان را شاهد خواهیم بود.

داداشی گفت: پیامد این سامانه افزایش ابر، وزش شدید باد، رگبار و رعد و برق پراکنده و مواج شدن دریا است.

وی با بیان اینکه طی این مدت سواحل طوفانی خواهد بود، ادامه داد: بیشینه سرعت باد نزدیک ساحل ۶۰ و دور از ساحل هم ۷۰ کیلومتر بر ساعت پیش بینی می‌شود.

داداشی با بیان اینکه فعالیت این سامانه ناپایدار به تناوب تا اواخر وقت سه شنبه تداوم خواهد داشت، متذکر شد: همه فعالان دریایی، صیادان و گردشگران دریایی در این مدت تمهیدات لازم را در نظر گرفته و از فعالیت در دریا خودداری کنند.

کد مطلب 4653308

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