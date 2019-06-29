دستبندهایی که احساسات فرد را رصد می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یکی از چالش‌های مقابله با افسردگی، اضطراب یا اختلال دو قطبی این واقعیت است که فرد قادر به کنترل احساسات خود نیست. اکنون یک دستبند آزمایشی جدید ابداع شده که وضعیت احساسی کاربر را به او اطلاع می دهد.

محققان دانشگاه لنکستر در انگلیس چند نسخه از این دستگاه را ابداع کرده اند که همه آنها مجهز به حسگرهای مختلفی هستند تا هرگونه تلاطم احساسی را با توجه به میزان رسانایی الکتریسیته در پوست کاربر رصد کنند. میزان رسانایی الکتریسیته در پوست به نام «واکنش گالوانیکی پوست» یا «بررسی تغییرات مقاومت الکتریکی پوست» شناخته شده است. این شاخص با توجه به میزان برانگیختگی احساس فرد متغیر است.

برخی از دستبندهای ابداعی مچ دست کاربر را فشار می‌دهند تا تغییرات احساسی را به آنها هشدار دهند. برخی دیگر از آنها گرم یا داغ می‌شوند. به عنوان مثال دستبندی که با تغییرات احساسی گرم می‌شود رنگ این گجت را نیز تغییر می‌دهند.

داوطلبان برای آزمایش این فناوری، همزمان با ورزش کردن، کارکردن، محاوره، تماشای تلویزیون، خندیدن و احساس ترس این گجت را به مدت ۸ تا ۱۶ ساعت استفاده کردند. محققان پس از ۲ روز متوجه شدند شرکت کنندگان به شناخت بیشتری از وضعیت واکنش های احساسی خود رسیده اند.

محمد اومیر یکی از محققان ارشد این پژوهش می گوید: ما قصد داشیتم نمونه اولیه از گجت هایی ارزان وساده را برای بررسی تغییرات برانگیختگی احساسی ابداع کنیم. ایده اصلی توسعه فناوری هایی است که افراد با استفاده از آنها می توانند در زندگی روزمره به خود کمک کنند.