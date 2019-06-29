رایزنی «بن سلمان» و «پوتین» درباره روابط دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «محمد بن سلمان» ولی عهد عربستان امروز در حاشیه نشست جی ۲۰ در ژاپن با یکدیگر دیدار کردند.

پوتین در این دیدار گفت: من خوشحالم که فرصتی برای تبادل دیدگاه ها در خصوص همکاری های مشترک میان دو کشور در بازار جهانی انرژی به وجود آمده است.

وی افزود: تلاش ها برای ثبات اوضاع در بازار انرژی نتایج مثبتی به دنبال داشته است.

پوتین تاکید کرد که قصد دارد طی فصل پاییز به عربستان سفر کند.

بن سلمان نیز تاکید کرد: روابط عربستان و روسیه طی سالهای گذشته شاهد تحول گسترده ای در زمینه های سیاسی و اقتصادی و نظامی و امنیتی بوده است.