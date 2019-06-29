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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۲:۱۴

در گفت و گو با مهر عنوان شد؛

افزایش ۵ تا ۷ درجه ای دمای هوا در سیستان و بلوچستان

افزایش ۵ تا ۷ درجه ای دمای هوا در سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس آخرین الگوهای هواشناسی دمای هوا از امروز تا روز سه شنبه در مناطق شمالی و مرکزی استان حدود ۵ تا ۷ درجه افزایش می یابد.

محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین الگوهای پیش یابی و مدل‌های هواشناسی طی روزهای شنبه تا سه شنبه دمای هوا به ویژه در مناطق شمالی و مرکزی استان سیستان و بلوچستان حدود ۵ تا ۷ درجه افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت دمای هوای در برخی نقاط سیستان و بلوچستان به ۵۰ درجه می‌رسد، افزود: انتظار می‌رود از امروز تا روز سه شنبه حداکثر دمای هوا در برخی از شهرستان‌های استان مانند زابل، زهک، هیرمند، هامون، نیمروز، ایرانشهر و دلگان به حدود ۴۷ تا ۵۰ درجه برسد.

مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره یه اینکه طی این مدت دمای هوا در زاهدان به حدود ۴۲ درجه سلسیوس می‌رسد، تصریح کرد: این روزها گرم‌ترین روزهای استان از ابتدای سال خواهند بود از همین رو باید تدابیر لازم برای مدیریت منابع انرژی اتخاذ شود.

کد مطلب 4653321

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