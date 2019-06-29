برنامه تمرین تیم ملی والیبال ایران تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، بعداز صعود تیم ملی به دور نهایی لیگ ملتها با شکست صربستان، ایگور کولاکووبچ برنامه امروز بازیکنان فیکس و ذخیره را تغییر داد.
براساس تصمیم سرمربی سعید معروف، سید محمد موسوی، امیر غفور، علی شفیعی، پوریا فیاضی، میلاد عبادی پور و محمدرضا حضرت پور امروز ساعت ۱۴ به وقت محلی وزنه میزنند و بازیکنان ذخیره هم ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰ دقیقه به وقت محلی در سالن با تمرین توپی برای بازی برابر بلغارستان آماده میشوند.
تیم ملی والیبال ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه امشب به وقت تهران در دومین بازی هفته پنجم لیگ ملتها برابر بلغارستان میزبان قرار خواهد گرفت.
برنامه تمرین بازیکنان فیکس و ذخیره تیم ملی والیبال بعداز صعود به دور نهایی لیگ ملتها تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، بعداز صعود تیم ملی به دور نهایی لیگ ملتها با شکست صربستان، ایگور کولاکووبچ برنامه امروز بازیکنان فیکس و ذخیره را تغییر داد.
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