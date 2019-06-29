پرداخت مهریه با تراول های تقلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد باقر قدم زاده، گفت: ظهر روز چهارشنبه هفته گذشته مأموران گشت کلانتری در جریان خبری مبنی بر حمل پول تقلبی توسط مرد جوان در جلوی دادگاه خانواده یک تهران در میدان عدالت ولنجک قرار گرفتند.

وی افزود: با حضور در محل خانمی ۲۷ ساله مراجعه و بیان داشت شوهر ۳۳ ساله اش که در حال طی کردن مراحل طلاق با او هستم امروز برای پرداخت معوقه مهریه ام به این دادگاه مراجعه کرده و ساکی به همراه دارد که تراول‌های زیادی در آن موجود است و هیچوقت آنقدر پول همراه نداشته است که گمان می برم جعلی است.

رئیس کلانتری ادامه داد: دقایقی بعد که همسر خانم به جلوی درب دادگاه آمد، مأموران ساک وی را بررسی که تعداد ۳۲۰ عدد تراول ۵۰ هزار تومانی در آن بوده که پس از انتقال متهم و وجوه مشخص گردید همگی جعلی هستند.

وی اظهار کرد، متهم درتحقیقات اولیه بیان داشت تراول‌ها را یکی از دوستانش به او داده که شناسایی و دستگیری وی در دستور کار است.