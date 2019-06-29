تلاش ائمه اطهار(ع) بازگرداندن مدیریت امت به جریان امامت بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در مراسم روز شهادت امام صادق (ع) که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهار کرد: طرح موضوع امامت همواره توسط امام صادق (ع) بیان می‌شد و شاگردان ایشان نیز بر این مهم تاکید داشتند تا مردم متوجه امامت شوند.

وی افزود: امام صادق (ع) به مدیریت جامعه اسلامی توجه داشتند و هیچگاه ساکت ننشستند و مردم را به مبارزه با طاغوت تشویق می‌کردند.

امام جمعه مشهد بیان کرد: ایشان در دوران حیات بابرکتشان تشکیلاتی را ایجاد و نمایندگانی را به مناطق مختلف می‌فرستادند تا موضوع امامت و ولایت را برای مردم تبیین کنند و در همین دوران بود که موضوع ولایت فقیه شروع شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: تلاش همه ائمه اطهار (ع) در راستای بازگرداندن مدیریت امت به جریان امامت بود و به همین دلیل حاکمان وقت از جمله منصور دوانقی برای امام صادق (ع) محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کردند.

وی در ادامه بیان کرد: پس از انحراف اسلام در موضوع سقیفه، مردم نسبت به اسلام بینش مکتبی نداشته و گاهی اسلام برای آن‌ها مانند قدرت بود و به همین دلیل باید انقلابی شکل می‌گرفت تا بینش مردم نسبت به اسلام تغییر کند و این مهم از دوران امام سجاد (ع) آغاز شد.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: دوره امامت ائمه تا قبل از امام زمان (عج) ۲۵۰ سال بود که به دوران سازندگی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می‌شود و باید گفت از دوران امام سجاد (ع) به بعد دوران سازندگی بلند مدت آغاز شد.