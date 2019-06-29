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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۲:۲۱

یک مسئول عراقی:

بغداد منتظر ارائه مدرک از سوی واشنگتن است

بغداد منتظر ارائه مدرک از سوی واشنگتن است

یک منبع مسئول عراقی از درخواست این کشور برای دریافت مدارک محکمه پسند در خصوص اثبات ادعای آمریکا مبنی بر حمله به مواضع نفتی عربستان از خاک عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع مسئول عراقی اعلام کرد که بغداد درخواست کرده تا مدارک محکمه پسندی در خصوص ادعای مقامات آمریکایی درباره حمله به مواضع نفتی عربستان از طریق خاک عراق ارائه شود.

وی افزود: هیچ دلیل و مدرکی دال بر اثبات این ادعا وجود ندارد.

این منبع تاکید کرد: اطلاعات مربوط به پرواز پهپادها از عراق و حمله به تأسیسات نفتی عربستان از شنبه گذشته به دست دولت عراق رسیده است و بغداد خواهان دریافت مدارک در این خصوص است. آمریکا هنوز هیچ مدرکی در این زمینه ارائه نداده است.

اخیراً وال استریت ژورنال در مطلبی نوشته است: مقامات آمریکایی به این نتیجه رسیده‌اند که حملات پهپادی به صنعت نفت عربستان در ماه مه از خاک عراق، و نه یمن، صورت گرفته و موجب این نگرانی شده است که ایران در حال گشودن جبهه‌ای جدید است.

چندی پیش نیروهای یمنی در یک عملیات پهپادی بزرگ با هفت پهپاد تأسیسات نفتی عربستان را هدف قرار دادند و خسارات زیادی به تأسیسات نفتی و خطوط انتقال نفت این کشور از شرق به غرب وارد کردند.

کد مطلب 4653332

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