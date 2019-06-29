شاخص کل بورس در آذربایجان شرقی افزایش یافت

محمدامین عابدینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این هفته ۱۵۲ میلیارد تومان سهام و ۴۰۱ میلیون انواع اوراق بهادار در بورس منطقه آذربایجان شرقی معامله شده است.

وی افزود: از این میزان ۴۰ درصد خرید و ۶۰ درصد آن نیز مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر تالار بورس منطقه‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ارزش کل معاملات بورس منطقه‌ای استان در این هفته به رقم ۱۵۲ میلیارد تومان رسیده است، خاطرنشان کرد: بیشترین گروه صنعت‌هایی که با بیشترین اقبال روبه رو بودند خودروسازی، بانک‌ها، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی بودند.

عابدینی اظهار داشت: شرکت‌های داروسازی، خاک چینی ایران، تراکتورسازی ایران و پالایش نفت تبریز با افرایش قیمت روبه رو بودند.

وی همچنین ادامه داد: شرکت‌های داروسازی شهید قاضی، آهنگری تراکتورسازی ایران و داروسازی زهراوی در این هفته با بیشترین کاهش قیمت مواجه بودند.

مدیر تالار بورس منطقه‌ای آذربایجان شرقی در پایان عنوان کرد: این معاملات توسط ۳۹ کارگزار بورس انجام شده است.