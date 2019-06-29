کتابخانه مرکزی همدان با گذشت ۱۵ سال از افتتاح هنوز تکمیل نشده است

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از پروژه های زیر ساختی همدان دارای ردیف اعتباری ملی است که از معاون اقتصادی و هماهنگی بودجه کشور درخواست شد در تخصیص اعتبارات مصوب هریک مساعدت داشته باشد، گفت: تخصیص های هر پروژه ملی به بهترین شکل نیازمند همراهی معاون اقتصادی وهماهنگی بودجه کشور است.

وی بابیان اینکه چند مورد از این پروژه ها مربوط به پروژه های ریلی است که قطعه اول راه آهن همدان اجرا نشده و ایستگاه همدان و ایستگاه به سمت سنندج نیز بلاتکلیف است، گفت: قطعه دوم راه آهن همدان_ملایر دو ردیف اعتباری دارد که باید ویژه پیگیری شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه مراد بلاغی ۱۹.۵ میلیارد تومان اعتبار دارد که مهم محور اتصال اتوبان تهران _همدان است که در ردیف پروژه های مهم استانی برای ما محسوب می شود که باید عملیات اجرایی آن تسریع شود.

وی به پروژه آبرسانی به همدان نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه برای شهرستان‌های بهار کبودرآهنگ و همدان حائز اهمیت است و بهتر است فامنین و قهاوند نیز در دستور کارقرار گیرد.

ایجاد مرکز درمان ناباوری در همدان

حاجی بابایی همچنین با بیان اینکه ۲ میلیارد تومان برای کمک به جهاد دانشگاهی و ایجاد مرکزی به عنوان مرکز درمان ناباوری نیاز است، گفت: کتابخانه مرکزی همدان بعد از ۱۵ سال از افتتاح هنوز تکمیل نشده است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات ساخت این کتابخانه مرکزی ۳۰ سال پیش کلید خورده و ۱۵ سال پیش افتتاح شده اما برای تکمیل نیاز به ۵ میلیارد تومان اعتبار دارد.

وی بااشاره به اینکه پروژه فرهنگی سردار شهید مظاهری نیز ۹۰ درصد کار پیشرفت فیزیکی دارد و یک میلیارد تومان نیاز دارد تا تکمیل شود به موزه همدان به عنوان موزه تاریخ و تمدن اشاره کرد و گفت: این پروژه پول دارد و ردیف اعتباری آن ملی است و بهتر است ردیفی نیز در استان برای آن برقرار شود تا سریع تر به نتیجه برسد.

وی با یادآوری اینکه برای پروژه ساماندهی تاسیسات فاضلاب همدان و فامنین نیز اعتبار ملی و مستقل اعلام شده و باید در زمینه تخصیص اعتبار آن تسریع شود، گفت: باید در تبصره ۱۸ بودجه سهم همدان افزایش یابد تا بتوان برای اشتغال روستایی برنامه ریزی های بهتری داشت.

وی با یادآوری اینکه تاریک دره همدان نیز تعریف منطقه ای شده و استقبال بسیار خوب گردشگران موجب شده به فکر تسریع در تکمیل آن باشیم، گفت: منطقه ویژه امام زاده محسن (ع) ۱۵ سال پیش مصوب و کار شده و سد اکباتان نیز تعریف گردشگری دارد که باید برای پیشرفت و تخصیص اعتبار هر یک مساعدت شود.

۴ پروژه ملی در رابطه با برقی شدن قطار در کشور وجود دارد

وی با اشاره به اینکه ۴ پروژه ملی در رابطه با برقی شدن قطار در کشور وجود دارد که راه اندازی و برقی شدن قطار همدان نیز در اولویت ها اعلام شده و مصوبه مجلس است، گفت: باید برای اجرای آن همت کرد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی به قطار شهری نیز اشاره کرد و گفت: در کنار این پروژه ها؛ پروژه عمرانی صدا و سیمای همدان معروف پروژه ۴۰ چمن از بیست سال پیش شروع شده و باید اعتباری به آن کمک و پروژه تکمیل شود.

وی گفت: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز حوزه علمیه شهرستان‌های نهاوند و ملایر و تویسرکان نیاز دارند تا این پروژه ها تکمیل شوند.