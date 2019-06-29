بانوی شیرازی داورجشنواره جهانی فیلم زنگبار شد

این هنرمند فیلمساز و عکاس در گفت و گو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: بیست و دومین جشنواره بین المللی فیلم «زنگبار» میزبان رقابت ۴ انیمیشن ایرانی و مستند «دینگومارو» به کارگردانی کامران حیدری است.

وی که به همراه آزاده شکوری و نفیسه گلستانی عضو هیات انتخاب اولیه آثار در بخش ایران بوده، افزود: من داور بخش کودک جشنواره هم هستم که سه شنبه ۱۱ تیرماه جاری عازم کشور تانزانیا در شرق آفریقا هستم.

فرهنگ یادآور شد: در بخش رقابتی جشنواره یادشده فیلم «دیدی و بودی یک روز ابری» به کارگردانی، مونا عبداله شاهی، «هزار افسان» کار مشترکی از عباس جلالی یکتا و اصغر صفار، «چشم انداز خالی» ساخته علی زارع قنات نوی و پونمایی بلند «اسکی باز» به کارگردانی فریدون نجفی از جمله آثاری است که در این رویداد حضور دارند.

وی با بیان اینکه این جشنواره بزرگترین رویداد فرهنگی و هنری در نوع خود در شرق آفریقاست، گفت: جشنواره «زیف» هر ساله پذیرای آثار هنری از بیش از ۶۰ کشور دنیاست.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین جشنواره بین المللی فیلم «زنگبار» ۶ تا ۱۴ جولای ۲۰۱۹(۱۵ تا ۲۳ تیرماه جاری) به میزبانی کشور تانزانیا برگزار می شود.