نصف جهان میزبان ۱۱ تن از یاران خرازی/عطر شهادت در اصفهان پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (شنبه) مصادف با سالروز شهادت امام صادق (ع) نصف‌جهان میزبان یاران شهید خرازی بود؛ ۱۱ شهید دفاع مقدس به اصفهان آمدند تا بار دیگر حال و هوای روزهای پرشکوهآن روزها را در شهر اصفهان زنده کنند.

هشت نفر از این شهدا شناسایی شده و سه شهید نیز گمنام هستند که از این هشت شهید، یک نفر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک نفر از ارتش و ۶ نفر دیگر بسیجی هستند.

عطر ناب شهادت در شهر پیچیده است، امروز شهید خرازی، شهید کاظمی، میثمی‌ها، ردانی پور و یاران زنده و شهید لشکر ۱۴ امام حسین (ع) هفت نجف اشرف، ۱۱ مهمان ویژه و خاص دارند.

فریاد یا زهرا در گوش نصف جان پیچیده است، خانواده‌های شهدا، جانبازان و فرزندان همه نسل‌های این مرز و بوم به بدرقه شهدایی آمدند که سالها پس از شهادت بار دیگر به موطن بازگشته‌اند، به شهری که مردمانش در یک روز ۳۷۰ شهید را به عنوان نیمی از شهدای یک عملیات تشییع کردند و همان روز بر پیشانی فرزندان جوان خویش پیشانی بند «یا زهرا» بستند و آنها را فدایی دین و انقلاب کردند.

برخی شهدای اصفهان برای تشییع و وداع به شهرستان‌های استان رهسپار شده اند، شهدای اصفهان به همراه شهدای گمنام نصف‌جهان بر روی سیل جمعیت مردم سیاه‌پوش اصفهان با فریادهای یا حسین شهید (ع) و یا زهرا (س) به سمت گلستان شهدای اصفهان می روند.

یکی از شهدای گمنام در مقر لشکر نجف اشرف در نجف آباد، شهید دیگر در آمادگاه و مرکز پشتیبانی شهید خرازی در حومه شاهین شهر و آخرین شهید گمنام در محل پادگان گروه ۴۰ مهندسی صاحب‌الزمان (عج) در حومه سپاهان شهر و شهدای اصفهان نیز در گلستان شهدا به خاک سپرده می‌شوند.

شب گذشته نیز مراسم وداع با سید رضا حجازی، علیرضا میرزایی، سعادت حاج عسگری، حسین رحیمی، حسین خسروی جزی، عباس دیانیان، رضا مشتاقی و مسعود مداحی در گذر فرهنگی- مذهبی چهارباغ و در مقابل مدرسه علمیه امام صادق (ع) برگزار شد و چهارباغ اصفهان بار دیگر حال و هوای معنوی روزهای حماسه را بر تن گرفت.