پرداخت یک میلیون یورو به استقلال و پرسپولیس از سوی وزارت ورزش!

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که استقلال و پرسپولیس این روزها با مشکلات مالی زیادی روبرو هستند و در جذب سرمربی و بازیکن و پرداخت مطالبات قبلی خود مشکلاتی دارند، وزارت ورزش و جوانان با پرداخت ۵۰۰ هزار یورو حواله به هر یک از این باشگاه ها، سعی در رفع مشکلات مالی آنها کرده است.

گفته می شود پرسپولیس موفق شده این حواله را به ریال تبدیل کند تا در بحث نقل و انتقالات مشکلی نداشته باشد.

اسماعیل خلیل زاده عضو هیات مدیره استقلال با تایید دریافت کمک ۵۰۰ هزار یورویی گفت: این ۵۰۰ هزار یورو به صورت حواله است.

وی تاکید کرد: نمی دانم پرسپولیس این حواله را تبدیل به ریال کرده است یا نه ولی ما داریم منابع را تامین می کنیم تا از مازاد حواله استفاده کنیم.