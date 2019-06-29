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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۲:۴۴

قبل از شروع لیگ صورت گرفت؛

پرداخت یک میلیون یورو به استقلال و پرسپولیس از سوی وزارت ورزش!

پرداخت یک میلیون یورو به استقلال و پرسپولیس از سوی وزارت ورزش!

دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از وزارت ورزش و جوانان یک میلیون یورو حواله دریافت کرده اند تا بتوانند به مشکلات مالی خود را در آستانه لیگ نوزدهم سر و سامان بدهند.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که استقلال و پرسپولیس این روزها با مشکلات مالی زیادی روبرو هستند و در جذب سرمربی و بازیکن و پرداخت مطالبات قبلی خود مشکلاتی دارند، وزارت ورزش و جوانان با پرداخت ۵۰۰ هزار یورو حواله به هر یک از این باشگاه ها، سعی در رفع مشکلات مالی آنها کرده است.

گفته می شود پرسپولیس موفق شده این حواله را به ریال تبدیل کند تا در بحث نقل و انتقالات مشکلی نداشته باشد.

اسماعیل خلیل زاده عضو هیات مدیره استقلال با تایید دریافت کمک ۵۰۰ هزار یورویی گفت: این ۵۰۰ هزار یورو به صورت حواله است.

وی تاکید کرد: نمی دانم پرسپولیس این حواله را تبدیل به ریال کرده است یا نه ولی ما داریم منابع را تامین می کنیم تا از مازاد حواله استفاده کنیم.

کد مطلب 4653351

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    نظرات

    • سیامک صنوبری IR ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
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      پول یا مفت بیت المال را میدهند این دو تیم حیف و میل کنند نوش جانتان اما من بعنوان یک مالیات دهنده راضی نیستم
    • CZ ۱۸:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
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      چ جالب شد ، موقعی ک پرسپولیس میخواست پول برانکو رو بده از کمک خبری نبود و برانکو رو فراری دادن، الان که استقلال نیاز داره پرونده پروپئیچ رو حل کنه کمک از راه میرسه
    • siavash IR ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
      0 0
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      هیچکس از وزارت ورزش نمی پرسه اون موقع که پرسپولیس واسه جور کردن پول برانکو و ژوزه و ... هزار و یک مشکل داشت خبری از کمک وزارت نبود ، ... ولی تا استقلال به مشکل خورد اومدن کمک

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