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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۲:۴۶

حریق منطقه جنگلی «دینارکوه» آبدانان مهار شد

حریق منطقه جنگلی «دینارکوه» آبدانان مهار شد

ایلام - حریق منطقه جنگلی «دینارکوه» واقع در شهرستان آبدانان مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز با حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروهای پدافند هوایی شهرستان آبدانان حریق منطقه حفاظت شده دینارکوه مهار و ازگسترش آن به دیگر عرصه ها جلوگیری شد.

سامانه تلفنی ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی آماده دریافت گزارشات مردمی در زمینه هرگونه تخریب، تصرف، و حریق احتمالی در عرصه های منابع طبیعی است.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آبدانان از تمامی اقشار خصوصادهیاران، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا، عشایر وبهره برداران وهمچنین ساکنین محلی درخواست کرد با توجه به بعد مسافت و صعب العبور بودن بیشتر مناطق جنگلی به محض مشاهده حریق و تا زمان رسیدن گشت های اطفای حریق منابع طبیعی اقدامات اولیه به منظور کنترل وجلوگیری از حریق را به انجام برسانند.

کد مطلب 4653354

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