به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسی‌بی‌اِس، کره شمالی امروز شنبه به درخواست توئیتری «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در خصوص تمایل به دیدار با رهبر این کشور واکنش نشان داد.

رسانه های دولتی کره شمالی اعلام کردند که دولت این کشور دعوت مذکور را «پیشنهاد بسیار جالب» می‌داند؛ اما پیشنهاد رسمی در این باره دریافت نکرده است.

این در حالیست که رئیس‌جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری اعلام کرده بود که برای دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تمایل دارد.

رئیس‌جمهوری آمریکا در این پیام نوشته بود: پس از دیدارهای مهمی که به ویژه با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین (در اجلاس گروه ۲۰ در اوزاکای ژاپن) داشتم، می‌خواهم ژاپن را به مقصد کره جنوبی تَرک کنم. در آنجا اگر رهبر کره شمالی خواست می‌توانیم در منطقه غیرنظامی مرزی (میان دو کُره) به مدت ۲ دقیقه همدیگر را ببینیم و همین خوب است.

سفر دو روزه رئیس‌جمهوری آمریکا به کره جنوبی از امروز شنبه آغاز می شود و او امیدوار است مذاکرات با کره شمالی بر سر خلع سلاح اتمی را بتواند احیا کند.