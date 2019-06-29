همایش اتومبیلرانی تورینگ و سافاری در تبریز برگزار شد

رئیس هیات اتومبیلرانی و موتورسواری تبریز، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بیش از ۱۰۰ خودرو ۲ دیفرانسیل از نوع سافاری امروز در این همایش شرکت کردند.

امیر خیزی افزود: مسیر حرکت از تبریز آغاز شده و در چاراویماق به پایان رسید که ۱۱۰ کیلومتر اتوبان، ۴۰ کیلومتر فرعی و ۴۰ کیلومتر جاده خاکی بود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد: این همایش علاوه بر نشان دادن جذابیت های استان آذربایجان شرقی، با اشاعه فرهنگ طبیعت گردی و حفظ طبیعت صورت می گیرد.

رئیس هیات اتومبیلرانی و موتورسواری تبریز در پایان تاکید کرد: به دنبال این هستیم از این طریق، نقاط مختلف استان و جذابیت های آذربایجان شرقی را به تصویر بکشیم.