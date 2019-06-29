۳۴۰۰ هکتار از اراضی ملی در ایلام رفع تصرف شد

عیسی هواسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا رای و محکومیت قطعی برای پرونده ای صادر نشود ما نمی توانیم آنها را رسانه ای کنیم.

وی بیان داشت: استخدام های غیرقانونی ادارات یکی از دغدغه های اصلی بازرسی استان است ولی متاسفانه خلاء قانونی موجود و بهانه ی نیروی شرکتی بودن راه گریزی را برای برخی مدیران ایجاد کرده است.

هواسی عنوان کرد: در سال ۹۷ بیش از ۷۲ بازرسی موردی توسط بازرسی استان انجام شده و بیش از ۵۱۲ مورد تذکر و ۱۸۸ توصیه به دستگاه اجرایی انجام شده است.

بازرس کل استان ایلام افزود: ۸۴ درصد تذکرات و ۱۰۰ درصد پیشنهادات نیز اجرایی شده اند.

وی با اشاره به اینکه بازرسی استان در سال ۹۷ بر بالغ بر ۸۵۰ معامله نظارت مستقیم داشته و به ۸۸۱ شکایت نیز رسیدگی کرده است، گفت: در حوزه شهرستان ایلام سه هزار و ۴۸۱ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.

هواسی افزود: در نتیجه ی بازرسی های صورت گرفته در سال ۹۷ بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال به بیت المال عودت داده شده است.

وی گفت: در سال جاری بازرسی های ویژه ای برای زیرساخت های حوزه ی وزارت نفت پیش بینی شده که بزدودی آغاز می شود.