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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۳:۱۶

لیگ ملت‌های والیبال؛

غیبت امیر غفور و محمد موسوی مقابل بلغارستان

غیبت امیر غفور و محمد موسوی مقابل بلغارستان

با اعلام پزشک تیم ملی والیبال، امیر غفور تحت استراحت قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، امیر غفور به علت درد از ناحیه‌ی پاشنه پا در بازی برابر صربستان، به همراه سیامک افروزی فیزیوتراپ و امیر خوش‌خبر سرپرست تیم ملی، راهی کلینیک شد.

سیامک افروزی با تأیید این مطلب گفت: امیر غفور به علت خار پاشنه، چند مسابقه را با درد بازی کرد. در بازی برابر صربستان هم با اینکه درد داشت اما در زمین بود؛ به همین خاطر درمانش بعد از بازی با جدیت بیشتری انجام شد. درمان با «shock wave» انجام گرفت که کمی با درد همراه است و محل مصدومیت را متورم می‌کند. فکر می‌کنم دو، سه روز طول بکشد تا امیر غفور بتواند راه برود و بهبود پیدا کند. بنابراین او از امروز استراحت می‌کند تا با برگشت به تهران، روز اول یا دوم اردو بتواند کار را شروع کند.

او افزود: غفور تا پیش از بازگشت به تهران در تمرینات وزنه به تمرین مخصوص بالا تنه و پایین تنه ادامه خواهد داد. ان‌شاءالله که امیر غفور به دور نهایی لیگ ملت‌ها می‌رسد، فقط باید ببینیم التهاب محل درمان چه زمانی خوب می‌شود.

فیزیوتراپ تیم ملی درباره مصدومیت سید محمد موسوی هم گفت: در مورد سید هم بابت مصدومیت کهنه مچ پایش با کولاکوویچ صحبت کرده‌ام تا فعلاً استراحت کند.

افروزی افزود: بقیه بازیکنان مشکل خاصی ندارند و به جز خستگی سفر و مسابقات، مسئله‌ای نیست.

کد مطلب 4653374
ساناز سلیمان آبادی

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