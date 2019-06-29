نسبت به دستورات دین گزینشی رفتار نکنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور، امروز در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: هر چه می‌خواهند نور خداوند را خاموش کنند، نمی‌توانند.دشمنان همیشه تصمیم دارند چراغ حق را خاموش کنند اما هرگز نمی‌توانند، رهبر معظم انقلاب خطاب به نخست وزیر ژاپن فرمود: ترامپ می‌خواهد نظام را براندازد ولی نمی‌تواند.

وی با اشاره به اینکه اسلام جهان را فرا خواهد گرفت و این وعده الهی است، ابراز کرد: پیروزی انقلاب اسلامی این کلام الهی را تصدیق می‌کند؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کسی باور نمی‌کرد رژیم دو هزار ساله طاغوت نابود شود، اما شد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با استناد به کلام امام راحل مبنی بر اینکه روستایی در جهان نیست مگر آنکه صبح و شام در آن صدای اذان بلند شود، گفت: روایت است زمانی که امام عصر (عج) ظهور می‌کنند متخصصان جهان دست حضرت را می‌بوسند و تخصص‌های خودشان را در اختیار ایشان قرار می‌دهند.

وی افزود: مگر امثال شهید بابایی‌ها نبودند که با بورسیه شاه ملعون برای تحصیل به آمریکا رفتند تا خلبان درجه یک شاهنشاهی شوند و به طاغوت خدمت کنند اما آمدند و به شاه پشت کردند و دست امام راحل را بوسیدند و تخصص خود را در اختیار بنیان گذار کبیر انقلاب گذاشتند.

حجت الاسلام والمسلمین قرائتی با تاکید بر اینکه انسان نباید نسبت به دستورات دین گزینشی رفتار کند، اظهار داشت: سبک شمردن نماز گزینشی رفتار کردن است، مسلمان هرگز نماز را سبک نمی‌شمارد؛ متأسفانه امروز نسبت به نماز کوتاهی‌های بسیاری صورت گرفته است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: همه کمالات در نماز وجود دارد، همه مشکلات انسان با نماز رفع می‌شود؛ اگر امام خمینی (ره) فرمودند: آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند چون می‌دانستند که هیچ چیزی بالاتر از خداوند نیست چرا که ایشان یک عمر در نماز الله اکبر گفتند و به آن باور داشتند.

وی افزود: کمک به فقرا، استقلال داشتن، باور توحید، اخلاص داشتن، اجتناب از ریا و مال غصبی در نماز وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین قرائتی با اشاره به اینکه امروز ایران به برکت انقلاب اسلامی هزاران محافظ قرآن تربیت کرده است، خاطرنشان کرد: امروز عربستان صدها حافظ قرآن دارد اما محافظ قرآن ندارد به همین خاطر است که نسبت گاو شیرده به آنان داده می‌شود و عزت، نفت و دلارشان سقوط می‌کند چون آنان به غیر خدا تکیه دارند.