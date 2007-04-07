لیگ شمشیربازی زنان استارت می خورد / به دنبال سهمیه المپیک می باشیم

رئیس فدراسیون شمشیربازی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: رقابتهای جهانی شمشیربازی نوجوانان و جوانان از شنبه 18 فروردین ماه در ترکیه آغاز می شود که برای اولین بار در تاریخ ایران به غیر ازتیم پسران تیم دختران نیز به این مسابقات اعزام می شوند. دراین دیدارها 19 ورزشکار شامل 13 پسر و 6 دختراز کشورمان شرکت خواهند داشت.

فضل الله باقرزاده با بیان اینکه ما دربخش پسران صاحب رنکینگ جهانی هستیم گفت: تیمهای ما در رده های سنی نوجوانان و جوانان صاحب رنکینگ های جهانی هست اما در بخش زنان تاکنون این مهم صورت نگرفته است، به همین دلیل برای حضور موفق در مسابقات آسیایی 2010 کوانگ جو چین، تیمهای نوجوانان و جوانان خود را در بخش بانوان در مسابقات مختلف بین المللی شرکت می دهیم.

وی افزود: امسال سال مهمی برای شمشیربازی ایران محسوب می شود اگربتوانیم سهمیه المپیک را دریافت کنیم برای اولین بار وارد این دیدارها می شویم، چند مسابقه در آلماتی قزاقستان، تایلند و فرانسه را هم برای کسب این امتیاز پیش رو داریم و برای آن برنامه ریزی هایی را شروع کرده ایم.

رئیس فدراسیون شمشیربازی تصریح کرد: تنها کسب مدال برای دریافت این سهمیه مهم نیست، بلکه افزایش رنکینگ های بین المللی چه درمسابقات بین المللی داخل کشورکه میزبان آن هستیم و رقابتهای برون مرزی و جام های جهانی می تواند ما را درکسب این سهمیه با ارزش، کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: به منظور تقویت ورزشکاران ایرانی لیگ شمشیربازی مردان ازابتدای سال با هشت تیم و برای اولین بار لیگ بانوان با شش تیم باشگاهی داخل کشور برگزارخواهد شد. بحث استعداد یابی نیز به منظور تقویت تیمهای ملی، ساماندهی هیئت های ورزشی، احداث سالنهای ورزشی و گسترش آموزش مربیان وداوران از دیگر الویت های فدراسیون در سال جدید می باشد.