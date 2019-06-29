حمایت و همراهی دستگاه قضایی کاهش فشار برمردم را به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، عنایت الله رحیمی در دیدار شواری عالی قضایی استان که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیرماه ۱۳۶۰، اظهارداشت: شهید بهشتی در واقع معمار ساختار قضایی جدید ایران بود.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه و دادگستری از اهمیت ویژه ای در نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که علت آن موضوع عدالت است، افزود: برقراری عدالت تکلیف مجموعه قضایی است و اگر بتواند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهد دلگرمی، امیدواری و رضایت مردم به دست خواهد آمد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در گذشته در زمینه تحقق عدالت تلاش کرده است و با برنامه های رئیس جدید قوه قضائیه این دستگاه با دقت و سرعت بیشتری برای کسب رضایت مردم حرکت می کند.

استاندار فارس با اشاره به اینکه علیرغم مشکلات موجود، با رهنمودهای مقام معظم رهبری و تعامل قوای سه گانه، کشور از این مقطع تاریخی به سلامت عبور خواهد کرد، گفت: همانگونه که روسای قوا بر موضوع وحدت و همدلی تاکید دارند در سطح منطقه ای نیز باید این موضوع را ملاک قرار دهیم و در این چارچوب حرکت کنیم.

رحیمی با بیان اینکه سرمایه گذاری سالم اقتصادی یکی از موضوعاتی است که می تواند بخش زیادی از مشکلات کشور را کاهش دهد، اظهارداشت: دستگاه قضایی با حمایت خود از فعالیت های سالم اقتصادی می تواند تسهیل کننده سرمایه گذاری و رونق تولید باشد.

وی با اشاره به اینکه رونق تولید به عنوان شعار سال ۹۸، در سایه آرامش، قانونمداری، عدالت و انصاف محقق خواهد شد، گفت: حمایت های دستگاه قضایی موجب تسهیل در سرمایه گذاری و حرکت رو به جلوی کشور در زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه برای رفع معضل بیکاری با برنامه ای مدون در حال فعالیت هستیم و انتظار داریم دستگاه قضایی نیز از این حرکت حمایت کند، ادامه داد: حمایت و همراهی دستگاه های قضایی، نظارتی، امنیتی و اجرایی می تواند موجب کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و کنترل و تنظیم بازار شود.

استاندار فارس با بیان اینکه سرمایه نظام جمهوری اسلامی بعد از خداوند، مردم هستند و اعتمادآفرینی از ملزومات استمرار و تقویت این رابطه است، اظهارداشت: نیازمند شفاف سازی در زمینه مبارزه بدون تبعیض با مفاسد و اعمال پیشگیرانه هستیم.

رحیمی خواستار اصلاح فرایندهای معیوب و فسادزا شد و گفت: اگر کسی به منافع عمومی دست اندازی کرد دستگاه های اجرایی و قضایی با هماهنگی و بدون اغماض با او برخورد خواهند کرد.

نماینده عالی دولت در استان فارس توجه ویژه به موضوع رعایت حقوق شهروندی را حائز اهمیت دانست و افزود: ایجاد امید و نشاط در کشور از ملزومات جامعه بالنده است زیرا با روحیه خمودگی نمی توان به توسعه دست پیدا کرد.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات در اسفندماه سالجاری، گفت: آرای مردم حق الناس است و برای مخدوش نشدن این حق همه باید برای حفاظت از آرای مردم تلاش کنیم.

استاندار فارس تصریح کرد: مجریان انتخابات در چارچوب قانون به وظایف خود عمل خواهند کرد و با آسیب شناسی کاستی های گذشته، برای رفع مشکلات در این مسیر تدابیر لازم را خواهیم اندیشید.

رحیمی آرامش حاکم بر استان فارس را ناشی از هماهنگی شورای تامین استان دانست که نتیجه آن ایجاد جامعه ای امن و بستری مناسب برای سرمایه گذاری و توسعه فارس است.