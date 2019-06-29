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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۴:۲۱

در کنفرانس خبری پس از نشست جی ۲۰:

ترزا می: ایران به برجام پایبند باشد/ لزوم حفظ توافق هسته‌ای

ترزا می: ایران به برجام پایبند باشد/ لزوم حفظ توافق هسته‌ای

نخست وزیر مستعفی انگلیس در کنفرانس خبری پس از نشست جی ۲۰ گفت: ایران به برجام پایبند باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسی‌بی‌اِس، «ترزا می» نخست وزیر مستعفی انگلیس امروز شنبه و پس از اتمام نشست کشورهای عضو گروه ۲۰ در کنفرانس خبری گفت: باید همه طرف های مرتبط برای یافتن راه حلی دیپلماتیک در خصوص وضعیت جاری ایران تلاش کنند.

نخست وزیر مستعفی انگلیس که آخرین حضور خود را در این نشست سپری کرد، ادامه داد: لندن به همکاری با دیگر شرکای خود در خصوص برجام ادامه داده تا هر چه در توان داریم را برای حفظ توافق هسته ای با ایران به کار ببندیم.

وی بدون اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیز گفت: از ایران نیز می خواهم تا به تعهدات برجامی خود پایبند بماند.

کد مطلب 4653392

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    نظرات

    • ناشناس AE ۲۳:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
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      اگر اروپا به برجام عمل نکند و هزینه ان را نپردازد در ان نمی مانیم در جهان هیچ چیزی رایگان نیست درخواستهای کشورهای اروپایی ناروا است و نمی پذیریم.

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