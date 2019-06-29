ریزش سنگ در جاده هراز یک کشته بر جای گذاشت

یوسف جغتا روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: این حادثه صبح شنبه در کیلومتر ۶۰ جاده هراز اتفاق افتاد و در پی این ریزش سنگ‌های معلق از کوه و پرت شدن آن به سمت یک کارگر که در حال برداشت گیلاس از باغ بود، مرگ این کارگر حدود ۴۵ ساله شد.

وی ادامه داد: ریزش همزمان سنگ همچنین به یک دستگاه خودروی سواری که با ۳ سرنشین در حرکت بود، خسارت جدی وارد کرد، اما آسیب جدی به سرنشینان آن وارد نشد.

وی همچنین در خصوص وضعیت ترافیکی جاده هراز نیز اشاره کرد و یادآورشد: تردد اکنون در هر دو سمت رفت به آمل و برگشت تهران پرحجم و روان در حرکت است.

جغتا ادامه داد: محدودیت‌های ترافیکی که از عصرچهارشنبه در جاده هراز اعمال شده تا ظهر یکشنبه در این جاده ادامه خواهد داشت.

تعطیلات ۳ روز پایان هفته باعث افزایش حجم تردد و اعمال برخی محدودیت‌ها در این جاده شد.