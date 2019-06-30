بحرین یکه تاز دوستی با اسرائیل/ پروژه صهیونیستی کردن حکام عرب

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل - فاطمه صالحی: طی روزهای اخیر شاهد شدت گرفتن روند عادی سازی روابط و در واقع تقویت دوستی دیرینه بحرین و رژیم صهیونیستی بوده ایم؛ دوستی که گرچه پیش از این به صورت پنهانی انجام میشد اما این روزها دیگر تاب پشت پرده ماندن نداشته و هیچ ابایی از اینکه در مجامع جهانی و بین المللی مطرح شود ندارد.
وزیر خارجه بحرین اخیراً سخنان جنجالی در خصوص رابطه با رژیم صهیونیستی مطرح کرده است. وی در مصاحبه با رسانههای رژیم صهیونیستی به صراحت گفت که منامه به دنبال عادیسازی روابط با تلآویو است. وی گفت: ما معتقدیم که اسرائیل کشوری است که میماند و ما میخواهیم روابط بهتری با آن داشته باشیم. میخواهیم با آن صلح کنیم. وزیر خارجه بحرین در مصاحبه با کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم در پاسخ به سوالی در مورد غیرمعمول بودن مصاحبه یک مقام عرب با رسانههای اسرائیلی، میگوید: «این اتفاق باید مدتها پیش رخ میداد. صحبت کردن با کسانی که با آنها اختلاف دارید، همواره گامی است که نهایتاً به کاهش تنش منجر میشود».
این سخنان وزیر خارجه بحرین اعتراضات زیادی را در منطقه به دنبال داشت. جنبش حماس اعلام کرد که این سخنان بیانگر اراده شوم علیه مسئله فلسطین است و حماس با قدرت و اراده با تمام طرحهایی که به دنبال حذف مسئله فلسطین است، مقابله خواهد کرد. هر کس که در کنفرانس بحرین شرکت کرده است، پشیمان خواهد شد. حماس هم چنین تاکید کرد که وقتی وزیر خارجه بحرین میگوید اسرائیل به وجود آمده تا بماند و بخشی اصیل از منطقه است، نشان دهنده اراده خبیث و شومی است که بر این کنفرانسها حاکم است و هدف از آن حذف مسئله فلسطین است.
روابط بحرین و رژیم صهیونیستی از دیرباز شاهد وجود نوعی دوستی و پیوند بوده که این مسأله همواره اعتراض گروهها و اقشار آزادی خواه را در بحرین به دنبال داشته است. جمعیت الوفاق بحرین طی بیانیه ای در واکنش به اظهارات وزیر خارجه این کشور مبنی بر اینکه منامه خواستار صلح با اسرائیل است، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از نگاه همه بحرینیها دشمنی غاصب است. هرآنچه که از زبان وزیر خارجه بحرین عنوان شده محکوم و کاملاً مردود است. الوفاق اظهارات خالد بن احمد آل خلیفه در حمایت از رژیم صهیونیستی را اظهارات بی سابقه توصیف کرده و نشان از انزوا و جدایی رژیم استبدادی با مردم بحرین دانسته است.
وزیر امور خارجه بحرین در سخنانی که بیشتر بوی توجیه کردن میدهد مدعی شده بود که نشست منامه گامی برای عادی سازی روابط با اسرائیل نیست. این در حالی است که ماهیت این نشست دفاع از حقوق نامشروع رژیم صهیونیستی و پایمال کردن حقوق مشروع فلسطینیها بود.
به نظر میرسد تلاش آمریکا برای برگزاری این نشست و کنار هم قرار دادن مقامات عرب و صهیونیست در راستای علنی کردن روابطی صورت میگیرد که پیش از این پنهانی بوده و اینک زمان آن فرا رسیده تا در چارچوب معامله قرن این روابط نیز علنی شود. نشست منامه بیشتر از آنکه یک نشست برای بررسی مسأله فلسطین و اسرائیل باشد به مثابه جشنی برای عادی سازی روابط اعراب و صهیونیستها بود.
بحرین که در کنار عربستان و امارات، به جای رژیم صهیونیستی، ایران را دشمن شماره یک خود میداند در این خصوص با رژیم صهیونیستی هم پیمان شده و برای ایستادن در برابر ایران و محور مقاومت در منطقه تلاش میکند. البته در این بین نباید از منافع اقتصادی دو طرف از تقویت روابط مذکور غافل ماند.
سفر هیأتهای سیاسی و اقتصادی صهیونیستی به بحرین و مجیز گویی های مقامات این کشور به ویژه وزیر خارجه آن در قبال تل آویو و مقامات صهیونیست و اخیراً نیز برگزاری نشست منامه در راستای اجرای فاز نخست معامله قرن و کنار گذاشتن مسأله فلسطین که با شکست و بی توجهی نیز رو به رو بوده همه و همه در همین قالب می گنجد.
بحرین که از نبود دموکراسی و آزادی بیان و هم چنین شدت گرفتن سرکوب آزادی خواهان و انتقادات بین المللی علیه عملکرد مقامات این کشور در قبال اداره مخالفان رنج میبرد همواره می کوشد تا با وارد شدن در موضوعات مهم منطقهای و جهانی در واقع از انزوای به وجود آمده علیه این کشور کاسته و نشان دهد که یک بازیگر فعال و مؤثر در منطقه به شمار میرود. به همین دلیل میزبانی نشست معامله قرن را پذیرفته و تلاش میکند به صورت بی سابقهای از عادی سازی روابط و صلح با رژیم صهیونیستی دم بزند تا با فرافکنی خود را از بار مسئولیت اوضاع نابه سامان داخلی و اعتراضات مردمی علیه رژیم آل خلیفه نجات دهد. در همین راستا بحرین، عربستان و امارات را که به خود جرأت برگزاری این کنفرانس در خاک کشورشان ندادهاند کنار زده و با پذیرش بار مسئولیت سیاسی میزبانی این نشست تلاش میکند تا نام خود را در عرصه تحولات جهان بر سر زبانها بیندازد.
آل خلیفه در حالی از صلح و آشتی و دوستی دم میزند که تانکهای سعودی و اماراتی تحت عنوان سپر جزیره ملت بحرین و آزادی خواهان این کشور را تکه تکه کردند. آل خلیفه در کنار عربستان، مصر و امارات نه تنها کشور دوست و برادر خود یعنی قطر را تحریم کرده بلکه جنبش حماس را که در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ایستاده تروریستی میخواند و امروز بدون در نظر گرفتن کارنامه سیاه خود از صلح و دوستی با اسرائیل صحبت میکند.
گرچه نشست منامه نتوانست نتایج مورد نظر خود را در خصوص اجرای معامله قرن محقق سازد اما زمینه را برای اعلام عادی سازی روابط میان برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی مهیا کرده است.
به نظر میرسد این سخنان وزیر خارجه بحرین و اعلام علنی دوستی با رژیم صهیونیستی گام نخست در راستای اجرای معامله قرن به شمار میرود و در مرحله آتی باید منتظر اقدام مشابه از سوی حاکم عربستان و امارات در علنی کردن روابط خود با رژیم صهیونیستی و برافراشته شدن پرچم این رژیم در خاک کشورهای مذکور باشیم چرا که پروژه صهیونیستی کردن حاکمان این کشورها از دیرباز آغاز شده و اکنون با مطرح شدن طرح آمریکایی معامله قرن شدت بیشتری یافته و بی پرواتر از قبل در مجامع بین المللی مطرح میشود.
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