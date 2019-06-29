سرمربی تیم شهریار ساری استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، اسرافیل قربانی استعفای خود را پس از شکست خانگی تیمش شهریار برابر خزر رودسر به مدیران باشگاه اعلام کرده بود.

روابط عمومی باشگاه شهریار ساری نیز به نقل از مدیریت باشگاه اعلام کرد، با توجه به مواردی که "اسرافیل قربانی" در متن استعفای خود عنوان کرده، هیات مدیره این باشگاه در حال بررسی درخواست سرمربی این تیم هست.

تیم شهریار در آغاز نیم فصل دوم و هفته دوازدهم این مسابقات پنجشنبه شب در ورزشگاه خانگی مقابل تیم شاهین خزر رودسر با نتیجه ۴ به ۳ تن به شکست داد.

شهریارساری در ۱۲ بازی این فصل با ۳ پیروزی و یک پیروزی در ضربات پنالتی با ۱۰ امتیاز در رده هشتم جدول ۱۲ تیمی این مسابقات قرار دارد. تیم موج سواران ساحل نوشهر دیگر نماینده مازندران در این مسابقات با کسب ۲۴ امتیاز و تفاضل گل زده کمتر در چهارم جدول حضور دارد.