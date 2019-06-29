کاهش ۴۰ درصدی تصادفات فوتی درون شهری گلستان

سرهنگ مرتضی فخری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سه ماهه نخست ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش بیش از ۴۰ درصدی تصادفات منجر به فوت در معابر درون شهری گلستان بودیم.

وی با بیان اینکه بیشترین کشته های درون شهری گلستان مربوط به موتورسیکلت سواران و عابران پیاده بوده است، افزود: گرگان، گنبدکاووس و کردکوی بیشترین تلفات درون شهری را به خود اختصاص داده اند.

سرهنگ فخری به خانواده ها و راکبان موتورسیکلت توصیه کرد که هنگام رانندگی حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنند.

وی توضیح داد: موتورسیکلت به دلیل نداشتن حفاظ بیشترین خطر و آسیب پذیری را برای سرنشین و راننده دارد زیرا به محض مواجه شدن با مانع سبب سقوط و واژگونی شده که آسیب های جدی را برای سرنشین در پی خواهد داشت.

سرهنگ فخری با بیان اینکه علیرغم کاهش تصادفات فوتی، تصادفات جرحی استان افزایش داشته است، گفت: عدم توجه به جلو و عدم رعایت حق تقدم از مهم ترین علل تصادفات درون شهرهای استان است.

رئیس پلیس راهور گلستان با اشاره به شروع فصل تابستان و آغاز مسافرت ها و به دلیل اینکه گلستان در مسیر زیارت علی بن موسی الرضا (ع) قراردارد، توضیح داد: توجه به علائم افقی و عمودی جاده، رعایت سرعت مطمئنه و توجه به جلو می تواند سفری ایمن را برای مردم رقم بزند.

وی همچنین توصیه ای برای مسافران در استراحتگاه ها مخصوصاً در مسیر ناهارخوران داشت و گفت: از پارک کردن خودرو در سواره رو خودداری کرده و چادر مسافرتی خود را با فاصله ۱۰ متری از شانه خاکی برپا کنند تا شاهد حادثه ناگواری نباشیم.