پیامدهای وجود شکاف در منطقه از زبان رئیس جمهور عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق در سخنان خود به پیامدهای دسته بندی ها و شکاف ها در منطقه اشاره کرد.

وی در ادامه افزود: پیچیدگی های خطرناکی که در منطقه شاهد آن هستیم به دنبال شکاف ها و دسته بندی ها به وجود آمده است.

صالح تصریح کرد: عراق بیشترین تجربه را از پیامدهای جنگ ها در خود دارد. عراق توانایی آن را دارد که مانع تبدیل درگیری ها به جنگ های جدید شود.

وی افزود: مشاهده این پیامدها و دردها باعث می شود ما به جنگ نه بگوییم و تمام تلاش خود را به اتفاق دوستان و همسایگان برای ممانعت از وقوع جنگ به کار بگیریم.

برهم صالح تاکید کرد: ما بر تروریسم پیروز شدیم اما مأموریت های دیگری هم برای محافظت از امنیت و ثبات داریم.