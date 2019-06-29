آغاز مبارزات مدعیان با حضور سرپرست دبیرکلی کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی این مسابقات به منظور انتخاب ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در رقابتای قهرمانی آسیا با حضور ۱۳ کاراته کا در سالن شهید کبکانیان تهران آغازشد.

علاوه بر کادر فنی که نظارت مستقیم بر مسابقات دارند، جمشید زند پیشکسوت کاراته، مهدی عموزاده، جاسم ویشگاهی و مازیار فرد خمامی اعضای پیشین تیم ملی، محمد بهرامی سرمربی پیشین تیم ملی نیز با حضور در سالن، مسابقات را از نزدیک تماشا می‌کنند.

طباطبایی رئیس، خمارلو و مؤمنی سرپرست نایب رئیسی و دبیری فدراسیون نیز در سالن حضور دارند.

در مبارزه اول و در وزن ۵۵- کیلوگرم رضا روشن ۴ بر یک بهنام دهقان زاده را شکست داد. در وزن ۶۷- کیلوگرم نیز سید علی کریمی برابر امیررضا میرزایی صاحب پیروزی ۲ بر یک شد.

توپی، یزدانی، خادمیان، دهقان و حاج محمدیان داوران این مسابقات هستند که با نظارت مستقیم جواد سلیمی رئیس کمیته داوران، کار قضاوت را برعهده دارند.

سیستم ویدئو چک در محل مسابقات تدارک دیده شده و در صورت لزوم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

احمد صافی سرمربی دانشگاه آزاد که مدتی است هدایت تیم ملی کره جنوبی را بر عهده گرفته نیز مسابقات را از نزدیک تماشا می‌کند.