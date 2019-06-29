کشتارگاه گچساران به مدت یک ماه تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ظفری افزود: تمهیدات لازم پیش بینی شده و جای نگرانی برای کشتار وجود ندارد.

وی بیان داشت: کشتارگاه صنعتی یاسوج با تأیید کارشناسان دامپزشکی به علت داشتن امکانات صنعتی، پیشرفته و بهداشتی به عنوان مکان جایگزین کشتارگاه گچساران تعیین شد.

ظفری افزود: مشکل حمل دام زنده به علت شرایط و قوانین خاص با هماهنگی شهرداری، فرمانداری و نیروی انتظامی و سازمان دامپزشکی انجام می‌شود و تعداد دفعات کشتار برای صرفه جویی در قیمتها، هزینه‌ها و کاهش خطرات احتمالی به دو بار در هفته تقلیل می‌یابد.

شهردار دوگنبدان تصریح کرد: تعطیلی کشتارگاه و استفاده از کشتارگاه یاسوج نمی‌تواند باعث گران شدن قیمت گوشت شود.

وی افزود: برای جلوگیری از افزایش قیمتها حمل دام زنده توسط شهرداری با هزینه و اجاره کردن ماشین مورد نظر به صورت دو روز در هفته و در روزهای پنجشنبه و دوشنبه انجام می‌شود.

ظفری اظهار داشت: لاشه گوشت قرمز، باید توسط ماشین‌های یخچال دار و بهداشتی کشتارگاه صنعتی یاسوج تحویل فروشندگان گوشت قرمز شود.