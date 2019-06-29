پرورش ۴ هزار شاگرد توسط امام صادق (ع)/عرضه معارف اسلامی به دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر شنبه در مراسم سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) که در مصلای امام خمینی (ره) رشت برگزار شد با اشاره به وفات پیامبر گرامی اسلام و تغییرات ایجاد شده در سنت و گفتمان بیان شده از سوی ایشان بعد از فوت آن حضرت، اظهار کرد: در مقطعی از زمان امام حسین (ع) و یارانش توانستند با نثار جان خود از دژ مستحکم اسلام دفاع کنند.

وی با بیان اینکه در آن دوران جامعه اسلامی به دلیل خارج شدن از سبک زندگی پیامبر (ص) در حال نابودی از درون بود، افزود: در مقطعی از تاریخ اسلام و بعد از پیامبر گرامی مسلمانان از معارف اسلامی دور شدند.

امام جمعه رشت در ادامه با اشاره به مرحله گذر حکومت از امویان به عباسیان، تصریح کرد: در دوره انتقال حکومت از امویان به عباسیان امام محمدباقر (ع) به تبیین معارف اسلامی و تفسیر کتاب خدا پرداخت و نخستین دانشگاه اسلامی در کنار مرقد پیامبر (ص) را ایجاد کرد که مبنای بسیاری از پیشرفت‌های علمی و نوآوری‌های مسلمانان در جهان شد.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه امام محمدباقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) با بیان معارف دین زمینه حفظ دین اسلام از درون را فراهم کردند، گفت: پرورش ۴ هزار شاگرد از سوی امام جعفر صادق (ع) زمینه حفظ دین اسلام و معارف اسلامی را برای بشریت فراهم کرد.

وی در ادامه شاگردان پرورش یافته در مکتب امام جعفر صادق (ع) را وارث و امنای انبیای الهی دانست و بیان کرد: اگر کسی بخواهد در مکتب امام صادق (ع) قرار گیرد باید در رفتار و گفتار همانند شاگردان ایشان باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه امام صادق در طول عمر با برکت خود توانست تحولات بسیاری در جامعه اسلامی ایجاد کند، اظهار کرد: اکثریت مواردی که در فقه وجود دارد برگرفته از معارف تولیدی امام صادق (ع) است.