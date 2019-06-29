«میر رحمان رحمانی» رئیس مجلس افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، نمایندگان هفدهمین دُور مجلس افغانستان امروز شنبه میر رحمان رحمانی که برای چهارمین بار متوالی نامزد ریاست مجلس شده بود را به ریاست نهاد قانونگذاری این کشور منصوب کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، میر رحمان رحمانی با کسب ۱۳۶ رای توانست ریاست مجلس افغانستان را به مدت ۵ سال به خود اختصاص دهد.

این در حالیست که ۵ تیر ماه سال جاری رسانه های این کشور اعلام کردند که اعضای پارلمان نمایندگان افغانستان برای سومین بار نیز موفق به انتخاب رئیس این مجلس نشدند.

نامزدان پست ریاست مجلس نمایندگان افغانستان خان آقا رضایی، نماینده ولایت کابل، خان محمد وردک، نماینده ولایت کابل، صدیق احمد عثمانی، نماینده ولایت پروان و عبدالستار حسینی، نماینده ولایت فراه بودند.