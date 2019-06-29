حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در خصوص شخصیت امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امام صادق (ع) معروف به شیخ الائمه بود و در میان ائمه بیشترین حدیث از ایشان نقل شده است.

وی با اشاره به اینکه دوران امام صادق (ع) دوران خاص و ویژه ای بود، افزود: دو حکومت بنی امیه و بنی عباس در آن زمان با هم درگیر بوده و درگیری این دو جریان سیاسی باعث شد که امام (ع) از امنیت بیشتری برای اقدامات فرهنگی و برگزاری جلسات درس برخوردار باشد.

ولی نژاد گفت: ایشان بیش از چهار هزار طلبه و شاگرد داشتند و از همه سلایق و مذاهب پای درس امام (ع) حاضر می شدند.

وی با تأکید بر اینکه از امام صادق بیشترین حدیث نقل شده، بیان کرد: امروز سخنان این امام بزرگوار (ع) منبع غنی برای بهره برداری و تدوین مباحث دینی است.

ولی نژاد با بیان اینکه بشریت وام دار شخصیت علمی امام صادق (ع) است، صریح کرد: شرایط ویژه آن مقطع تاریخ کمک کرد تا جامعه از این منبع پرفیض بهره بیشتری را ببرد.

وی با اشاره به برنامه های سالروز شهادت این امام همام اظهار کرد: در گلستان هم مانند دیگر استان های کشور در شامگاه شنبه و امروز و امشب شاهد برگزاری صدها برنامه و مراسم عزاداری و سوگواری و دسته روی بوده و خواهیم بود.

ولی نژاد گفت: در بسیاری از روستاهای استان شامگاه گذشته مراسم شهادت امام صادق (ع) پیش بینی و اجرا شد و در بخشی از مناطق هم امروز و امشب دسته روی برگزار شد.

وی با بیان اینکه شام غریبان امام هم عصر امشب در برخی از حسینه ها، مساجد و تکایا برگزار می شود، از برگزاری دسته روی در مرکز استان از مسجد جامع گلشن تا امامزاده عبدالله (ع) گرگان با حضور نماینده ولی فقیه در استان خبرداد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان تأکید کرد: حضور پرشور مردم در این برنامه ها و مراسم عزاداری نشان می دهد که مردم محب و علاقمند به اهل بیت (ع) هستند و وفاداری خود را با شرکت در این برنامه ها به ظهور و بروز می رسانند.